Il Governo vuole stanziare 100-150 milioni di euro per far nascere una nuova figura professionale

Nel 2024 prenderà forma una nuova professione, l’assistente materna. Ma in cosa consiste e cosa farà dello specifico?

Stando alle prime indiscrezioni, il Governo avrebbe intenzione di stanziare dei fondi compresi tra i 100 e 150 milioni di euro. Ma in cosa consiste questa nuova figura e che cosa concretamente le spetta?

L’assistente materna svolgerà funzione di accompagnamento delle madre di nei primi sei mesi di vita del neonato attraverso un rapporto personale diretto, avrà dunque contatti telefonici costanti e potrà presentarsi fisicamente presso le abitazioni delle donne che stanno affrontando questa delicata fase della maternità. Si tratta di una proposta di legge che potrebbe prendere forma a breve.

Nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, la quale sarà vagliata a breve dal Consiglio dei Ministri ci potrebbe infatti essere la proposta e potrebbe dunque conseguire la sua approvazione nella prossima legge di bilancio o nel collegato alla legge di bilancio.

L’assistente materna è dunque una figura professionale alle quali le neo madri potranno chiedere ausilio per la risoluzione di piccoli e grandi problemi in un periodo molto particolare sia per la madre sia per il bambino, come quello che va dal primo giorno sino ai sei mesi di vita.

Assistente materna, perché è nata questa figura e come fare per conseguire la qualifica

Sono tante infatti le donne che provano un senso di inadeguatezza, il quale potrebbe sfociare in una depressione post partum. Proprio in questi momenti e per scongiurare delle complicazioni, interviene l’assistente materna che spiegherà alla donna come procedere e come comportarsi con il neonato. L’assistente materna in concreto darà dell’indicazioni ad esempio su come fare il primo bagnetto o su come agire quando il bambino ha il singhiozzo o ancora quando piange senza apparente motivo. Ma perché è nata questa figura professionale?

Questa nuova professione nasce dall’esigenza di stare accanto alle neomamme soprattutto a quelle che non hanno una rete di supporto vicina, rappresentata spesso dalle nonne, dalle zie o dalle sorelle. In Europa è già presente, così come in America e nei Paesi nordici. È bene dire che in Italia questa figura non sarà inquadrata come una figura sanitaria, come ad esempio per le infermiere, e per svolgerla non ci sarà bisogno del conseguimento di una laurea ma bensì di un corso di formazione dalla durata di 6 o 9 mesi. Il modo in cui l’assistente materna dovrà agire sarà in parte stabilito dalla disciplina delle regioni. Il Governo vorrebbe mettere a disposizione delle neo partorienti tre assistenti materne per circa 20.000 abitanti, dunque il numero di queste figure professionali varierà a seconda dei diversi dati demografici delle regioni.