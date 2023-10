Rudi Zerbi mette in difficoltà Francisco: la reazione di Anna Pettinelli

Rudy Zerbi mette alla prova Holy Francisco con una sfida e Anna Pettinelli reagisce in maniera inaspettata: è già polemica

In uno degli ultimi day time di Amici, Rudy Zerbi aveva assegnato il premio di “fenomeno della classe” a Holy Francisco. Riuniti tutti gli allievi nello studio, il professore aveva mostrato loro un filmato che riprendeva il giovane rivolgere parole poco carine verso Zerbi.

Il professore, da sempre conosciuto come colui che pretende una rigida educazione, lo ha messo alla prova facendogli cantare una cover e annunciandogli che presto avrebbe ricevuto già la prima sfida. Non si è fatta attendere la reazione di Holy Francisco, che sin da subito si è scusato per le parole dette. Nella puntata di giovedì 28 settembre è giunta in casetta la comunicazione della sfida e fa discutere la reazione avuta dalla sua coach Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli contro la sfida di Rudy Zerbi: ecco cos’è successo

La seconda puntata della nuova edizione di Amici andrà in onda domenica 1 ottobre 2023 su Canale 5 e nel frattempo, il coach Rudy Zerbi ha deciso di mettere alla prova Holy Francisco assegnandogli un compito che, però, Anna Pettinelli non ha apprezzato.

Il professore ha deciso che il cantante avrebbe dovuto cimentarsi in Sere nere, il brano di Tiziano Ferro. “Lo so che sono in difetto ma sfido chiunque a riuscire a fare bene un pezzo del genere. Forse solo Matteo…”. Dunque Holy, consapevole delle difficoltà tecniche del brano, ha chiesto aiuto ad Anna Pettinelli, la sua insegnante nella scuola di Amici.

La speaker radiofonica, rientrata quest’anno nel programma di Maria De Filippi, dopo aver ascoltato lo sfogo del suo allievo, ha sorpreso il suo alunno con un gesto che sicuramente provocherà nuove polemiche tra lei e Rudy Zerbi. L’insegnante infatti ha deciso di strappare il compito assegnato.

Secondo Anna, infatti, si tratta solo di una ripicca da parte di Rudy nei confronti del cantante. ” Mi piacciono le persone decise, che dicono quello che pensano, però l’educazione Francisco per favore…leggiamo il compito. Io non sono dotata di fervida fantasia, io ho visto in te un talento […] È una ripicchetta da bimbi dell’asilo. Non è una novità. Ti ha tolto le barre, che tu le usi. Ti toglie personalità. Sere Nere nella scuola la possono cantare in pochissimi e sicuramente non tu…”

La coach ha continuato il discorso, rassicurando il suo allievo. “Questo non è un compito costruttivo. Sai che ci facciamo con questo? – ha domandato prima di strappare il compito – Secondo te ti facevo cantare Sere Nere? Non se ne parla. Stai sereno. Se stavamo già alla settima/ottava puntata ci potevamo ragionare ma ora no.” La Pettinelli ha concluso affermando di aspettarsi una crescita dall’allievo e gli ha consigliato di rimanere concentrato e impegnato per progredire nel percorso artistico.