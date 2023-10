Caterina Balivo cuore grande, vestiti in vendita per beneficenza: la cifra raccolta

Caterina Balivo protagonista di un’iniziativa meravigliosa, ha raccolto una bella somma che andrà tutta in beneficienza.

Caterina Balivo quest’estate ha deciso di improvvisare una sorta di mercatino, mettendo in vendita una serie di suoi vestiti, scarpe ed accessori online per poi devolvere in beneficienza il ricavato. Adesso ha annunciato la somma raccolta, sorprendendo tutti.

La conduttrice napoletana è molto attiva sui social e l’iniziativa è stata seguita da moltissimi suoi followers. Nel video ha spiegato che è riuscita a vendere praticamente tutti, ringraziando i compratori.

Vestiti di Caterina Balivo in vendita su Vinted per beneficienza, la cifra raccolta

Quella di Caterina Balivo è stata un’iniziativa degna di applausi, la conduttrice napoletana ha messo in vendita alcuni suoi vestiti e accessori su Vinted e il ricavato lo donerà interamente in beneficienza. Adesso ha annunciato che è stato venduto tutto e per questo il mercatino è chiuso.

La cifra raccolta è di 3.661 euro, la conduttrice napoletana ha spiegato che tutta la cifra sarà donata in beneficienza e ha invitato i suoi followers a dirle nelle storie a quale ente devolvere la raccolta. Non ha specificato come deciderà, ma è presumibile che sceglierà l’associazione che riceve più suggerimenti.

Il video in cui la Balivo conclude quest’importante esperienza ha ricevuto moltissimi like e commenti. La conduttrice ha dimostrato ancora una volta che persona sia, semplice ma al contempo sincera e concreta. Nel filmato, infatti, Caterina spiega: “Non bisogna sentirsi in colpa ad essere fortunati, ma bisogna sentirsi in colpa se non si fa del bene“.

Un messaggio importante quello che Caterina Balivo ha trasmesso ai suoi followers che nasce proprio dalla consapevolezza di essere fortunati. Ma la conduttrice, come molti altri colleghi del mondo dello spettacolo, si dà comunque da fare per aiutare e ‘fare la sua parte’. E questo ha ricevuto gli applausi di tutti.

Con molta semplicità aveva avviato un’iniziativa, mettendo in vendita una serie di sue cose personali ed è riuscita a raccogliere una cifra che darà in beneficienza. In questo modo, inoltre, ha veicolato anche un messaggio green, ovvero quello di non buttare ciò che non si usa più ma puntare sempre al riutilizzo.

Per questo il video di Caterina Balivo è carico di significato e dovrebbe essere d’esempio per molte altre persone. La conduttrice ha ricevuto molti apprezzamenti per l’operazione messa in atto, ora bisognerà vedere quale sarà l’associazione benefica che si aggiudicherà la cifra raccolta.