Metti una pallina di alluminio in lavatrice: il risultato sui capi ti lascerà a bocca aperta

Tra gli svariati utilizzi della carta di alluminio, ne esiste uno in grado di giovare in maniera incredibile sul bucato.

Ogni casa ha (o ha avuto almeno una volta), un rotolo di alluminio da utilizzare ad ogni evenienza. Comunemente, si utilizza per tenere conservati e coperti gli alimenti senza che questi rimangano a contatto con l’ambiente esterno. Negli ultimi anni sono stati scoperti numerosi scopi casalinghi dell’alluminio. Tra i tanti, il metodo della lavatrice è stato in grado di lasciare a bocca aperta i tanti, anche i più scettici.

Ad ogni problema c’è sempre una soluzione, talvolta la più improbabile. Quando trattiamo l’argomento lavatrice e capi, facilmente ci imbattiamo in situazioni complesse, dove qualche piccolo errore può gravare sul nostro bucato. Ogni tanto può capitare di ritrovarsi con capi usciti dalla lavatrice completamente sgualciti, o ancor peggio, ristretti e rovinati; ma tra tanti metodi infallibili, quello della pallina di alluminio è il più amato in assoluto. Niente di complesso, tanto meno dispendioso: quello che occorre è solamente un banalissimo rotolo di stagnola.

Bucato perfetto con una pallina di alluminio in lavatrice

Tra vari trucchi tramandati da nonna a mamma, parentele e amicizie di ogni genere, vi è quello della pallina di alluminio in lavatrice. Questo metodo non ha un singolo beneficio, ma ne propone diversi con un solo obiettivo: avere un bucato perfetto, senza pieghe e senze incombenze che vanno a rovinare il bucato.

la pallina di stagnola infatti, aiuta a separare i tessuti e a prevenire l’annodamento e l’eccessivo stropicciamento. Inoltre, l’attrito della stagnola con i tessuti può ridurre la staticità e aiutare i tessuti a rilasciare più facilmente le macchie e i residui di sporco. Questo è possibile semplicemente appallottolando la stagnola tra le mani fino a che non si va a creare una sorta di palla. Non è importante che la forma della pallina sia perfetta, ma la cosa necessaria è che questa venga adagiata sul cestello, sopra al bucato, prima che la lavatrice venga azionata. Inoltre, oltre a quelli sopra elencati, esistono altri validi motivi per cui questa pratica andrebbe utilizzata. Lo stesso vale per alcuni tessuti, il cui il lavaggio con la stagnola andrebbe evitato assolutamente.

Oltre a prevenire l’annodamento dei capi e ridurre la staticità, la pallina di alluminio in lavatrice aiuta a risparmiare tempo ed energia visto che dei capi sono meno stropicciati, richiedono meno tempo per la stiratura. Alcuni tessuti però, potrebbero essere danneggiati dall’attrito della stagnola, motivo per cui, è vivamente consigliato di non utilizzarla per capi in seta o altri tessuti molto delicati.