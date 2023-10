Fedez, quando il figlio Leone gli fece gli auguri di pronta guarigione: il video dolcissimo

Fedez è ricoverato in ospedale e intanto è tornato virale in rete un video in cui il piccolo Leone gli fece gli auguri per la prima operazione.

Fedez è ancora ricoverato nel reparto di Chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Intanto è tornato virale in rete un video – vecchio – di auguri del piccolo Leone al papà risalente al periodo del primo intervento per il tumore al pancreas che gli era stato scoperto.

Un filmato dolcissimo in cui il bambino invita il padre a guarire presto per poter tornare a giocare insieme. Il cantante è ancora in ospedale e per ora non si hanno notizie ufficiali sul suo stato di salute, se non il nuovo intervento cui è stato sottoposto a causa di un altro sanguinamento.

Fedez ricoverato in ospedale, spunta un video vecchio di Leone in cui gli fa gli auguri

Fedez giovedì scorso è stato portato in ospedale in seguito a due ulcere che gli hanno provocato un’emorragia interna. Il cantante è stato sottoposto a una nuova operazione e per ora non si hanno più notizie ufficiali. Mentre Chiara Ferragni è rientrata d’urgenza da Parigi per stargli al fianco, è ricomparso in rete un video di Leone girato in seguito al primo intervento del padre nel 2022.

Nel filmato il piccolo fa gli auguri al padre, invitandolo a tornare presto a casa per poter giocare assieme. Immagini che viste oggi, alla luce del nuovo ricovero di Fedez, sono ancora più tenere. La famiglia si è riunita attorno al rapper per stargli vicino. Per ora sia Fedez che Chiara Ferragni si erano limitati a una singola pubblicazione.

Il cantante aveva ringraziato tutti per i messaggi di auguri e i medici per avergli salvato la vita e l’influencer aveva condiviso un semplice cuore su sfondo nero in una storia. Poi entrambi non hanno più pubblicato nulla e si è appreso successivamente che Fedez ha ricevuto una nuova operazione.

Intanto, oltre il vecchio messaggio di Leone, sono tantissimi i messaggi di una pronta guarigione inviati al cantante in rete, sia da parte dei tanti followers che da esponenti del mondo dello spettacolo. Il filmato del primogenito dei Ferragnez, che ripetiamo è antecedente all’ultimo ricovero del rapper, ha ricevuto molti commenti da parte di chi ha voluto augurare il meglio alla famiglia del cantante.

Le immagini sono davvero molto dolci, ora tutti attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute di Fedez, che arriveranno solo quando la famiglia deciderà di dare informazioni a riguardo.