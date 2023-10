Noleggio a lungo termine: quanto costa, che vantaggi offre

Il noleggio a lungo termine è un tipo di offerta che varie società di noleggio propongono anche ai privati. Si tratta della possibilità di affittare un veicolo per un lungo periodo di tempo, scegliendolo tra vari modelli, e utilizzarlo in modo esclusivo. Al termine del contratto si restituisce l’auto alla compagnia di noleggio e volendo si può decidere per la stipula di un nuovo contratto su un altro veicolo, senza vincoli o restrizioni.

Quanto costa il noleggio

Scegliere un’auto a noleggio lungo termine senza anticipi permette di avere a disposizione un veicolo nell’arco di pochi giorni, pagando per l’utilizzo solo un piccolo canone mensile. L’entità del canone dipende strettamente dal modello di veicolo che si desidera guidare, il quale risulta minore per una piccola city car e maggiore per SUV di grossa cilindrata o per le auto elettriche. Il canone mensile fisso rimane tale per l’intera durata del contratto e comprende: il soccorso stradale h24, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’RC auto, eventuali ulteriori coperture così come servizi che dipendono dalla compagnia cui ci si rivolge per il noleggio. Le offerte di noleggio auto a lungo termine permettono anche una certa personalizzazione, ad esempio è possibile aumentare il chilometraggio annuo compreso nel canone, così come aggiungere servizi quali il cambio gomme o particolari tipologie di coperture assicurative. Il costo mensile può essere ridotto saldando un anticipo iniziale, anche se non sempre chi sceglie il noleggio a lungo termine è disposto a tale modifica del contratto.

I vantaggi del noleggio a lungo termine

Da quando le offerte di noleggio auto a lungo termine sono disponibili in Italia si è notato un costante aumento dei contratti stipulati ogni anno. Questo grazie ai numerosi vantaggi correlati a questo tipo di proposta, a partire da quello già nominato: la completa prevedibilità delle spese sostenute per l’utilizzo dell’auto. È un tipo di vantaggio che per molte persone si rivela particolarmente utile, perché consente di predisporre per l’auto un budget mensile che non varia con il tempo, mantenendo poi una vettura sempre in perfette condizioni, effettuando i tagliandi annuali e tutti i controlli necessari al funzionamento ideale. Non solo, si deve anche considerare che scegliere il NLT consente di eliminare le spese necessarie per l’acquisto dell’auto, che costringono a immobilizzare grandi somme per lunghi anni. Questa offerta permette quindi di guidare sempre senza pensieri, grazie anche al fatto che molti contratti comprendono qualsiasi tipo di riparazione e l’assistenza stradale.

Anche per le partite IVA?

Per quanto riguarda le partite IVA e le aziende, sono disponibili i medesimi vantaggi sopra descritti per un privato. Anzi, chi detiene una partita IVA ha anche il vantaggio di poter dedurre le spese sostenute per il noleggio, tutte o in parte a seconda dei casi. Se il veicolo viene destinato a uso strumentale per l’attività dell’impresa, o è intestato a un viaggiatore di commercio con partita IVA, allora tutte le spese sostenute per il canone mensile possono essere dedotte al 100% in fase di dichiarazione dei redditi. In tutti gli altri casi la deducibilità riguarda solo una percentuale del canone e dell’IVA, che dipende dalla destinazione d’uso del veicolo. Per quanto riguarda ad esempio le vetture a uso promiscuo, si può detrarre il 20% del canone mensile e il 40% dell’IVA pagata ogni mese. È comunque un elemento favorevole, che consente di ridurre drasticamente la somma spesa per l’utilizzo di un veicolo.