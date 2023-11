Conto corrente a canone azzerabile: funzionamento e vantaggi

Il mercato trabocca di conti correnti. Ci sono infatti svariate opzioni reperibili oggi, ognuna delle quali presenta delle determinate caratteristiche, tali da rendere più complessa del previsto la scelta del prodotto più adatto per le proprie esigenze. Ma c’è una tipologia che merita di essere approfondita, perché consente al correntista di risparmiare: si fa riferimento nello specifico ai conti correnti a canone azzerabile, che vengono attualmente proposti dai principali istituti di credito, come BNL ad esempio.

Cosa sono i conti correnti a canone azzerabile?

Con l’arrivo del digitale, sfruttando l’efficienza della tecnologia, gli istituti di credito hanno lasciato spazio a nuove formule di conto corrente con costi operativi e di assistenza ridotti, offrendo un’alternativa ai conti tradizionali.

Il conto corrente a canone azzerabile è un prodotto che dà la possibilità al correntista di ridurre in modo significativo il canone mensile, o di azzerarlo. a fronte di determinate condizioni o requisiti specifici, come ad esempio l’età inferiore ai 30 anni, l’accredito della pensione o dello stipendio sul conto, oppure la sottoscrizione di servizi supplementari online.

In questo modo, il correntista ha l’opportunità di intervenire sulle spese di gestione e di apertura del conto, che dovrebbe appunto coprire tramite il pagamento di un canone mensile, trimestrale o annuale (dipende dalla banca).

Qual è la convenienza del conto a canone azzerabile?

Con il Conto Corrente BNL X, modulo smart, ad esempio, è previsto uno sconto di 6,40 € sul canone mensile nel caso in cui l’intestatario risulti avere meno di 30 anni o, ad esempio uno sconto di 2,00 € in caso di accredito dello stipendio/pensione, in coerenza con la documentazione informativa della banca.

Un altro punto a favore dei conti correnti a canone azzerabile, come il conto BNL, è la loro flessibilità: l’utente ha la possibilità di personalizzarli a proprio piacimento. Lo scopo è arrivare ad una soluzione che segua la logica del Pay per use, ovvero del “Paga ciò che usi”, evitando di sottoscrivere dei servizi che farebbero altrimenti lievitare il costo del canone.

Poi, è importante specificare che le caratteristiche di un conto corrente a canone azzerabile sono tali da incentivare i correntisti ad avere una gestione finanziaria più efficace. Nello specifico, come detto, si ha l’opportunità di pagare soltanto per i servizi che servono realmente. Bisogna però ricordare che la riduzione e l’azzeramento del canone sono sempre legati a determinati requisiti obbligatori e che tali condizioni, però, dipendono sempre dalla banca e possono essere differenti per ogni istituto di credito.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i Fogli informativi su bnl.it