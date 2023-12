Papa Francesco a Belve? Francesca Fagnani lo voleva in trasmissione

Francesca Fagnani sta ottenendo un grande successo con Belve, non tutti sanno però che tra gli ospiti ci sarebbe potuto essere anche nientemeno che Papa Francesco.

A rivelarlo è stata la stessa conduttrice del programma targato Rai e anima gemella di Enrico Mentana. In un’intervista la giornalista ha svelato anche alcune cose che avrebbe chiesto al Santo Padre.

La conduttrice ha parlato a Vanity Fair Stories, rispondendo alle domande di Federico Rocca, e svelando alcuni particolari succosi: “Ho invitato Papa Francesco a Belve, mi ha risposto la segreteria del Pontefice, declinando l’invito. Gli avrei chiesto dello schiaffo alla cinese”. Tutti ricorderanno infatti il buffetto del Papa che allontanò una donna asiatica che lo strattonava. Un gesto che è diventato un meme per mesi e che alcuni hanno fatto diventare, ironicamente, il fattore scatenante della pandemia da Coronavirus.

Francesca ha dimostrato di essere una conduttrice di grande personalità e siamo più che certi che avrebbe provato a chiedere cose scomode persino al Santo Padre. E Papa Francesco con tutta la sua semplicità e spontaneità avrebbe probabilmente espresso il suo parere senza troppi giri di parole.

Francesca Fagnani si racconta

Francesca Fagnani non ha parlato solo di Papa Francesco durante l’intervista a Vanity Fair Stories, ma ha sottolineato anche altri particolari molto interessanti sulla sua carriera e sulla sua vita: “La mia belva? Un jack russell. Ci hai mai avuto a che fare? Ti mordono e non ti mollano più”. Battuta anche su Giorgia Meloni che ha definito “più belva” della Schlein nell’attuale panorama politico italiano.

Belve ha visto la sua nona edizione andare in scena dal 26 settembre al 24 ottobre con alcune interviste molto interessanti. Tra i personaggi che si sono presentati alla poltrona davanti alla conduttrice abbiamo visto Fabrizio Corona, Emma Bonino, Federico Fashion Style, Antonio Conte, Stefania Nobile e Emanuele Filiberto di Savoia tra gli altri.

La trasmissione fu lanciata inizialmente su Nove nelle sue prime quattro edizioni per approdare poi nel maggio del 2021 su Rai 2. Nell’ultimo periodo l’esplosione di questo programma ha permesso alla Fagnani di conquistarsi la prima serata oltre che la grande stima di tutto il panorama televisivo italiano. Come ogni anno dovrebbe tornare una nuova edizione a cavallo tra la fine dell’inverno e l’inizio dell’estate. Sarà interessante vedere in questo periodo quali saranno le mosse studiate dalla produzione e quali ospiti si presenteranno davanti alla Fagnani pronti a farsi travolgere dalle sue domande sempre molto taglienti.