Inglese, gli errori più tipici che fanno gli italiani quando lo studiano

L’Italia è un paese che, rispetto a molti altri, fa fatica con le lingue. Sono numerosi gli italiani che provano a studiare l’inglese, ma molti commettono sempre gli stessi errori.

Proprio per questo motivo è meglio conoscere gli errori che si commettono più spesso per evitare di replicarli e ottenere così la possibilità di imparare la lingua al meglio.

Partiamo col dire che l’F EPI 2023 ha studiato tutto questo affrontando in 113 paesi 2.2 milioni di persone non madrelingua. L’Europa è migliorata sotto questo punto di vista, ma potenze europee come Spagna, Francia e Italia hanno dimostrato un livello di competenza inferiore, stabilendo così un peggioramento del nostro paese. L’Italia ha perso ben 13 posizioni rispetto al 2022 e si posiziona al 35esimo posto.

Secondo la startup Edusogno sono cinque gli errori da evitare per poter crescere nell’apprendimento dell’inglese. Sono errori ripetuti che tutti fanno e che portano alla conseguenza che non si impari la lingua correttamente e rapidamente. Proprio per questo vogliamo elencarveli per cercare di farvi capire da cosa vi dovete guardare quando iniziate a studiare.

I cinque errori che gli italiani commettono con l’italiano

Il primo errore che gli italiani commettono è quello di trascurare la conversazione. Di fatto parlare in inglese è il miglior modo per impararlo ed è per questo che spesso si dice che le lingue si imparano sul posto. L’obbligo a parlare permette di crescere nell’apprendimento della lingua. Spesso gli italiani non danno importanza alla pronuncia e parlano un inglese maccheronico, imparando i termini senza sapere come vanno detti realmente. Questo può essere un errore davvero complesso da accettare per gli inglesi che non capiscono quando parliamo senza dare importanza a come si dicono le cose.

Spesso quando si studia la lingua si preferisce guardare le serie tv e i film ai documentari, non rendendoci conto che questi ultimi sono veicolo maggiormente rapido e facile per l’apprendimento della lingua. Alcuni poi commettono l’errore di tradurre in maniera letterale senza rendersi conto che serve anche in questo caso una sorta di interpretazione, uno studio della lingua per arrivare al risultato in maniera corretta e attenta. L’ultimo e più grande errore che pregiudica tutto il resto è la mancanza di costanza. Se non studiate un po’ al giorno finirete per avere scarse possibilità di riuscita, ci si deve applicare giorno dopo giorno raggiungendo un risultato importante cioè quello di conoscere una lingua ed essere pronti a muoversi per girare tutto il mondo.