10mila euro per un’avventura nel Metaverso: l’offerta assurda alla modella

La modella brasiliana Denise Rocha ha raccontato di un episodio piuttosto assurdo, le è stato offerto un assegno da 10mila euro per un’avventura nel metaverso. La notizia fa il giro del web.

Dove ci porteranno i confini della rete? Sicuramente questa notizia è molto particolare e crea anche un po’ di imbarazzo. Ma cosa è successo?

Denise è una splendida modella brasiliana che sui social network a volte va anche un po’ oltre le righe, presentandosi con contenuti al limite per adulti e mostrando tutta la sua bellezza in rete. È così che ha attirato l’attenzione di un ragazzo che si è presentato con una proposta davvero bizzarra. La content creator pubblica foto molto provocanti, ma nella vita di tutti i giorni è una 34enne normale che svolge la professione di avvocato. Quello che è successo non se lo sarebbe mai aspettato.

Un ragazzo infatti le ha proposto di avere un’avventura caldissima però nel metaverso per una cifra importante, 10mila euro. A raccontare tutto è lei stessa che ha specificato: “Ho ricevuto un’offerta di più di 10mila euro per avere un incontro nel metaverso con un abbonato del mio canale Of. È possibile? Cosa pensate di questo? Non conosco il metaverso e, nonostante sia una richiesta particolare, trovo tutto molto interessante. Prima di accettare però vorrei capire come funziona, sono curiosa e non vedo l’ora di vivere questa esperienza”.

L’offerta assurda arriva dal web

Avventura nel metaverso per Denise Rocha? Pare proprio di sì, i suoi fan alla domanda fatta dalla donna hanno risposto in maniera entusiasta spingendola verso questa possibilità perché credono sia molto particolare e divertente. Non è la prima volta che la ragazza racconta cosa accade con i suoi fan sui social network, molto spesso infatti l’abbiamo visto svelare situazioni piuttosto bizzarre legate al mondo di OF, alcune anche difficili da ripetere.

Nessuno si era mai spinto però a vivere un’avventura caldissima nel metaverso, una situazione insolita e che può portare a un cambiamento delle coordinate del reali. Questo dimostra anche come molto spesso i giovani siano sempre più chiusi ad avventure irreali e che non sono collegate a uno sviluppo dai contorni reali e che dunque si allontana sempre più da quella che è la comunione tra le persone, l’incontro, la vita vera. Cambierà qualcosa nel futuro? Pare proprio di no, ma staremo a vedere perché di certo notizie come questa un po’ di preoccupazione la portano.