Tumore scoperto grazie al suo cane, le annusava il sedere

Il cane è il miglior amico dell’uomo, quale frase era più facile da accostare a questa notizia? Una donna ha scoperto di avere un tumore grazie al suo cane perché le annusava il sedere.

I cani hanno una sensibilità speciale, ma sono molto utili anche per scoprire se siamo malati e questa notizia è l’ennesima conferma di questo pensiero. Andiamo a raccontare questa storia molto particolare.

A svelare tutto è la 51enne Lindsay Thwaites che ha parlato al Daily Mail. Protagonista di questa storia è Brian uno splendido esemplare di Border Collie che senza giri di parole le ha salvato la vita. La donna ha scoperto di avere un tumore al retto al terzo stadio proprio grazie all’intervento dell’animale che continuava ad annusarle il sedere in maniera piuttosto curiosa e insistente.

Inizialmente la donna aveva ignorato i primi sintomi pensando che si trattasse di semplici emorroidi di cui aveva già sofferto in precedenza. Ha però poi notato un netto peggioramento della situazione fino a che un giorno si è svegliata in un lago di sangue. Il cane aveva capito che c’era qualcosa che non andava e già le aveva inviato dei segnali inequivocabili. Così la donna ha deciso di recarsi dal medico.

La tragica scoperta

Lindsey Thwaites ha scoperto così di avere un tumore al retto ed è stata costretta ad affrontare diversi cicli di chemioterapia e radioterapia, dando merito al cane di essere stato decisivo. Così la donna ha lanciato un vero appello andando a invitare e incoraggiare le persone a superare quello che è l’imbarazzo per farsi controllare subito in caso di fastidi.

Questa storia riesce ancora una volta a mostrare quanto i nostri amici a quattro zampe possano essere fondamentali per la nostra vita grazie al loro incredibile senso dell’olfatto e in grado di individuare malattie e problemi fisici molto delicati.

Border Collie una razza eccezionale

Il Border Collie è sicuramente una razza eccezionale, in grado di dare un contributo fondamentale alla vita del suo padrone. Cane molto fedele è considerato tra i più intelligenti ed è inoltre adatto ai bambini che tratta con affetto e protezione. La razza ha avuto origine tra la Scozia e l’Inghilterra e per questo si chiama border, letteralmente confine, mentre collie deriva da coleius in gallese fedele e da coley nero per il suo colore. Sicuramente è un cane dolce e affidabile che può diventare un ottimo animale da compagnia.