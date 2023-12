Piatto doccia filo pavimento: cos’è, quali vantaggi offre e perché sceglierlo

Inclusivo, di grande effetto e adatto anche ai bagni di dimensioni contenute. Stiamo parlando del piatto doccia filo pavimento, una soluzione innovativa, in grado di valorizzare qualsiasi tipo di bagno.

Come tutte le stanze della casa, anche il bagno, in fase di ristrutturazione, può essere personalizzato e reso quanto più possibile accogliente e confortevole. Non solo, alcune soluzioni lo rendono anche più funzionale e adatto a chi ha difficoltà di movimento.

Tra gli interventi capaci di offrire tutti questi benefici rientra la sostituzione del piatto doccia tradizionale con uno filo pavimento. In questo articolo scopriremo come si presenta, quali vantaggi offre e come scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

Piatto doccia filo pavimento: come si presenta

Quando si parla di piatto doccia filo pavimento si fa riferimento alla base doccia che, a differenza dei modelli tradizionali, risulta incassata nel pavimento, ossia montata a livello del massetto.

Questa caratteristica fa sì che lo scalino che in genere divide il piatto doccia dal pavimento scompaia totalmente oppure, in alcuni casi, sia parzialmente visibile, ma risulti comunque molto basso e poco invasivo.

Ideale per gli ambienti di design, caratterizzati da uno stile minimal e moderno, può essere posizionato all’interno di una nicchia, chiuso da una sola parete o da un box doccia completo, posizionato in una zona libera di un grande bagno e via dicendo.

Insomma, le possibilità offerte da questo piatto doccia sono numerose e tutte garantiscono risultati davvero unici e originali. Tanti inoltre sono anche i vantaggi che garantisce.

I vantaggi

Semplice e funzionale, il piatto doccia filo pavimento consente di ottenere una superficie continua, la quale risulta non solo esteticamente molto gradevole, ma anche:

inclusiva : l’eliminazione parziale o totale dello scalino rende molto più semplice l’accesso allo spazio doccia ai disabili e a chi, per vari motivi, ha difficoltà di movimento. Anche gli anziani possono trarre grande vantaggio da questa tipologia di piatto doccia, alla quale possono essere abbinati una seduta, anche richiudibile, e un maniglione;

: l’eliminazione parziale o totale dello scalino rende molto più semplice l’accesso allo spazio doccia ai disabili e a chi, per vari motivi, ha difficoltà di movimento. Anche gli anziani possono trarre grande vantaggio da questa tipologia di piatto doccia, alla quale possono essere abbinati una seduta, anche richiudibile, e un maniglione; igienica: la superficie liscia e continua riduce la presenza di angoli e fessure difficili da pulire, in corrispondenza dei quali, con il tempo e la continua umidità, possono non solo accumularsi polvere e sporco, ma anche formarsi delle muffe.

Oltre a questo, il piatto doccia filo pavimento è ampiamente personalizzabile, grazie alla grande varietà di modelli disponibili in commercio.

Non si rischiano fuoriuscite di acqua

Chi desidera installare questa tipologia di piatto doccia nel proprio bagno, viene talvolta trattenuto dal dubbio che l’assenza di scalini possa causare fuoriuscite d’acqua e allagamenti del bagno.

In realtà, scegliendo un modello di qualità e puntando su un’installazione fatta a regola d’arte, non si corre nessun rischio.

I piatti doccia filo pavimento presentano infatti una leggerissima pendenza che, seppure non visibile a un occhio poco attento, evita che l’acqua fuoriesca, andando ad allagare il pavimento.

Oltre a questo, il corretto deflusso dell’acqua è garantito da canaline di scarico o pilette di portata elevata.

Quando scegliere il piatto doccia filo pavimento

Il piatto doccia filo pavimento è la scelta giusta per chi desidera completare con gusto e stile un bagno moderno, arredato in stile minimal, ma anche laddove si desideri recuperare spazio in un bagno di bassa metratura, rinunciando al box doccia e ritagliando uno spazio elegante e funzionale. Risulta ideale anche in bagni di grande metratura, magari abbinato a una vasca da bagno.

Pur essendo adatto a tutti, è inoltre la scelta numero uno quando, in casa, sono presenti persone con disabilità o difficoltà di movimento che non hanno la possibilità di utilizzare una doccia classica.

A cosa prestare attenzione

In commercio è possibile trovare piatti doccia filo pavimento di svariate dimensioni, nonché realizzati con una vasta gamma di materiali tutti estremamente resistenti e duraturi, dalla ceramica all’acrilico, passando per lo zinco, la resina e i materiali compositi.

Per individuare il modello giusto a colpo sicuro è necessario, in primo luogo, valutare con grande attenzione lo spazio disponibile.

Utilizzando un metro a nastri o un comune metro da sarto, sarà sufficiente prendere bene le misure della zona nella quale si intende posizionare il nuovo piatto doccia e poi confrontarle con quelle dei tanti prodotti disponibili al fine di individuare quello più adatto.

Una volta individuata la misura corretta, è possibile fare un passo avanti e prestare attenzione al colore, il quale dovrà integrarsi al meglio con quello dei sanitari, dei rivestimenti, della pavimentazione e dell’arredo.

Oltre ai classici piatti doccia bianchi, è possibile trovare modelli neri e grigi, perfetti per i bagni più eleganti e sofisticati, ma anche rossi o di altri colori, ideali per dare un tocco in più alle stanze da bagno moderne.

Chi desidera osare un po’ di più e ottenere un effetto ancora più accattivante, può puntare sui piatti doccia che imitano effetti materici come il legno o la pietra.