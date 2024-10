Fuga dall’uragano Milton, le persone salutano i loro animali: il video commovente

La fuga dall’uragano Milton commuove il web anche attraverso il volto degli animali che i proprietari sono stati costretti a salutare.

Considerato la “tempesta del secolo” ha travolto gli Stati Uniti e non solo, portando devastazione e morte oltre a grande paura.

Uragano atlantico di categoria 5 è da considerarsi tra i più potenti che hanno colpito nella storia il bacino Atlantico. Molte persone sono state costrette ad abbandonare animali di grossa taglia, come cavalli e mucche, per via delle difficoltà nel trasportarli e per assenza di certificati. Nonostante questo si sono ancorati alla speranza di ritrovarli una volta terminata questa emergenza meteorologica.

I video che circolano sul web dimostrano, infatti, la disperazione e il dolore dei proprietari di questi animali nel momento della separazione. Cavalli e mucche sono stati lasciati liberi di scappare, ma nel frattempo con colori vivaci hanno segnato nomi dei quadrupedi e anche il numero di telefono personale sperando di poterli riabbracciare.

Si tratta di un gesto che fa capire, a chi è più lontano, la gravità della situazione che sta colpendo l’America ma che nell’era della globalizzazione arriva fino a noi con un effetto devastante.

Fuga dall’uragano Milton: non tutti pensano agli animali

Se le immagini degli animali liberati per la fuga dall’uragano Milton hanno fatto notizia e commosso, altrettanto è accaduto con un cane che ha subito un trattamento differente, scatenando una serie infinita di polemiche.

La gente di Tampa ha iniziato a fuggire in macchina, generando una serie infinita di code sulle superstrade. Un cane è diventato celebre, in poche ore, perché abbandonato e condannato a morte. Il padrone di questo Bull Terrier bianco e nero ha deciso di legarlo a una recinsione appena fuori dall’autostrada.



La tempesta iniziava a intensificarsi mentre l’acqua, come testimoniano le foto, stava raggiungendo la pancia dell’animale. A individuare l’animale sono stati gli agenti della Florida Highway Patrol che lo hanno portato in salvo. Sui social poi le forze dell’ordine hanno lanciato un appello ai cittadini, postando la foto: “Per favore, non fatelo ai vostri animali domestici”.

Inizialmente il cane, impaurito, sembrava non farsi avvicinare abbaiando e ringhiando ferocemente. Alla fine però la polizia è riuscita a portarlo in salva applicando il metodo dell’approccio gentile. Il Dipartimento per la sicurezza stradale e i veicoli a motore della Florida su X ha scritto: “Il cane salvato è al sicuro e riceve cure. Gli agenti lo hanno portato da un veterinario, dove è stato esaminato per le ferite e ha ricevuto un certificato di buona salute”.

Non sono mancate le polemiche sui social network nei confronti di chi ha abbandonato il cane che superata l’emergenza potrebbe passare anche dei guai. Non sappiamo al momento se il quadrupede fosse dotato o meno di microchip di identificazione. Al momento però l’emergenza era salvare il cane e continuare ad attuare il piano d’emergenza in merito a questa situazione che sta facendo molto rumore.