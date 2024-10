Maltempo Italia, oggi ancora allerta: da domani torna l’estate, picchi da 38 gradi

Oggi, venerdì 11 ottobre, è ancora allerta per il maltempo in Italia, ma da domani arriveranno picchi di 38 gradi con un timidi ritorno d’estate.

Se la situazione attuale è ancora molto in bilico, da domani le cose dovrebbero radicalmente cambiare un po’ ovunque.

Bergamo è ancora sotto la lente di ingrandimento della Protezione Civile: sono ben 70 gli interventi dei vigili del fuoco per le forti piogge. I luoghi più colpiti sono la Val Brembana, la Val Seriana e la Val Camonica. Preoccupazione nel Comune di Nembro dove il fiume è ancora gonfio anche se più basso rispetto all’esondazione di ieri, giovedì 10 ottobre. Le strade sono chiuse al traffico per consentire i lavori di riassestamento. Già da oggi la situazione migliora e domani in Lombardia sono attesi picchi di temperature che arriveranno a 38 gradi.

“La città di Bergamo in questa allerta rossa, nella notte e nella mattinata di oggi, ha osservato la tenuta del sistema idraulico nonostante il flusso d’acqua abbondante che proviene dall’ingrossamento dai fiumi dalle Valli e dei torrenti”. Così, in una nota, il Comune di Bergamo. Nonostante i miglioramenti, rimane l’allerta rossa in alcune zone della Lombardia. Allerta arancione invece, in Trentino Alto Adige e Veneto, mentre sarà gialla in altre cinque.

Maltempo: attenzione anche a Lodi, ma da domani…

Come scritto, da domani il meteo migliorerà, ma nonostante questo bisognerà ancora fare attenzione oggi in città come Lodi. La Protezione Civile ha montato paratie sul fiume Adda perché era prevista un’ondata di piena ai limiti dei tre metri sopra lo zero idrometrico. Situazione delicata per un agriturismo di Boffalora d’Adda che è rimasto isolato dopo essere stato circondato dall’acqua e per la quale è stato evacuato grazie alla Protezione Civile.

Sebbene per domani si parli di miglioramenti importanti, in Lombardia l’attenzione dovrà rimanere altissima come svela l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi, che ha specificato: “L’intensificare di questi fenomeni meteorologici impone accelerazione nella realizzazione di infrastrutture a salvaguardia del territorio e della sicurezza dei cittadini. Sul Lambro stiamo avviando la progettazione di una nuova vasca in un’area a sud di Milano, a protezione della città di Milano”.

Arriva “l’ottobrata”

Per le prossime settimane è attesa una lunga ottobrata con temperature miti e sole su tutto il Paese. Dopo i primi dieci giorni di questo mese, che sono stati devastanti dal punto di vista del meteo, a situazione è pronta a migliorare rapidamente per prestare un ultimo sprint di bel tempo prima dell’arrivo della brutta stagione.

A confermarlo sono gli esperti come Antonio Sanò fondatore de IlMeteo.it che ha specificato come sia decisa la rimonta dell’alta pressione sul paese con le piogge che cesseranno e il sole pronto a tornare protagonista. Sicuramente non si riuscirà a rivivere le condizioni dell’estate, più per fattori di umidità e vento che di temperature. Basti pensare che già per il pomeriggio al sud si prevedono i 38 gradi.