COSIsiFA, nasce il network per l’informazione sui farmaci: a cosa serve?

Nasce il network per l’informazione sui farmaci attraverso il progetto “COSIsiFA” per diffondere sul territorio informazioni utili.

Il network Aofa-Regioni-Istituzioni sanitarie-Stakeholder durerà per almeno tre anni e servirà a contrastare la spinta verso medicinali per contrastare condizioni che non lo richiedono.

L’informazione diventa fondamentale in questo caso e non mancheranno anche moduli dedicati proprio per la scuola. Sito web, app, pubblicazioni scientifiche semplificate per le persone comuni saranno strumenti utilizzati con un solo obiettivo quello della sensibilizzazione nei confronti dell’uso del farmaco. Uno strumento che orienterà anche i medici nelle interazioni tra i pazienti.

Il fine di questa idea è quella di andare a spezzare il monopolio fondato dall’industria farmaceutica sull’informazione dei medicinali. Sarà così possibile andare a veicolare verso gli operatori sanitari delle informazioni scientifiche di base per il migliore utilizzo e anche di permettere ai cittadini di fare un uso più appropriato degli stessi.

Dopo lunghe prove e un tempo di intenso studio avremo la possibilità di avere una panoramica chiara su un mondo molto complesso e spesso vissuto, secondo gli esperti, con troppa leggerezza dai pazienti.

COSIsiFA e il network sui farmaci

Il nuovo network sui farmaci, all’interno del progetto COSIsiFA, è stato presentato all’Agenzia di Roma dove è stato specificato che l’informazione indipendente sarà rivolta non solo ai pazienti ma anche a operatori sanitari, associazioni e cittadini grazie a sette canali. Il sito web di informazione, infarmaco.it, permetterà di fare da collegamento a tutte le iniziative e grazie alle newsletter porterà a una lettura più fruibile per la gente comune di opere scientifiche.

Non mancheranno gli eventi, in presenza o in collegamento, che coinvolgeranno scuole e permetteranno di essere sempre aggiornati all’interno di un percorso volto alla sensibilizzazione sul farmaco. Ci troveremo ad approfondire, soprattutto, quattro aree di intervento: pediatria, oncologia, antibiotico-resistenza, cronicità e polifarmacoterapia. Questo metterà in campo nove gruppi di lavoro con quattro di questi che si occuperanno della produzione di contenuti sulle aree predisposte.

Gli altri cinque gruppi di lavoro, invece, si occuperanno di strumenti informativi e della diffusione tramite website, social e newsletter oltre ovviamente all’applicazione. All’interno del sito vedremo apposite sezioni con il bollettino bimestrale, le newsletter settimanali, le news dalla letteratura scientifica, le schede Horizon su quelli che sono i nuovi farmaci e come verranno utilizzati.

Un po’ di numeri

I numeri evidenziano come i farmaci siano utilizzati in larga scala nel nostro paese. Nel 2023 le ricette sono state più di 572 milioni, apri a una media di circa 9 ricette a persona. Le confezioni di medicinali a carico economico del Sistema Sanitario Nazionale invece sono un miliardo e 53 milioni con un calo dello 0.4% rispetto al 2022.

Federfarma ha pubblicato dei resoconti che ci indicano come siano 19997 le farmacie sul territorio nazionale e 200 le persone che vi lavorano con un totale di circa 4 milioni di cittadini che entrano tutti i giorni all’interno di questi servizi. I farmacisti, inoltre, a circa 800mila di loro offre gratuitamente delle consulenze sulla salute.