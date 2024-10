Gravissimo incidente stradale, morte tre persone: tre bambini in gravi condizioni in ospedale

Tre persone sono morte e tre bambini sono rimasti feriti questa mattina in un incidente avvenuto sulla strada statale Palermo – Sciacca.

Tragedia questa mattina nei pressi di Palermo: a seguito di un gravissimo incidente stradale tre persone sono morte. Tre bambini sono rimasti feriti nello scontro e sono stati trasportati in codice rosso in ospedale: al momento sono in gravi condizioni in prognosi riservata.

Lo schianto frontale tra due automobili è avvenuto sulla strada statale Palermo – Sciacca, al chilometro 13 nel territorio di Monreale, nei pressi del bivio per Giacalone. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere. A perdere la vita sono stati il palermitano Riccardo Pardi, di 51 anni; i tunisini Walid Moussa, 42 anni, e Zina Koski Moussa, di 44 anni, marito e moglie.

Stando alle prime informazioni la famiglia tunisina risiedeva a Ribera, non lontano da Agrigento. Moussa, alla guida di una Mercedes classe C, stava accompagnando la moglie e i bambini a Palermo. A raccontare il retroscena è stato il sindaco del Comune agrigentino, Matteo Ruvolo. “Stavano andando al porto di Palermo – ha detto Ruvolo – perché la mamma e i figlioletti avrebbero dovuto imbarcarsi per raggiungere la Tunisia per un breve periodo. Lui poi sarebbe tornato a Ribera”.

Secondo il primo cittadino “Walid era un gran lavoratore e da anni era dipendente, insieme al fratello e a uno zio, di una cooperativa agricola che si occupa di confezionamento delle arance. La nostra comunità è costernata, e l’attenzione di tutti è adesso ai tre bambini piccoli, rimasti orfani”. L’impatto tra i veicoli (Pardi era alla guida di una Toyota Rav 4) ha di fatto distrutto uno dei mezzi coinvolti, che si è anche cappottato.

Il palermitano deceduto, sposato e padre di due figli, era invece un apicoltore. Si stava recando a controllare le arnie nelle campagne di sua proprietà a Villabate, Giacalone e Giuliana. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Gravissimo incidente, le condizioni dei bambini

I piccoli sono stati elitrasportati dal 118 presso l’ospedale dei bambini “Giovanni Di Cristina” di Palermo. Come già accennato, la prognosi per i tre fratellini di 4, 6 e 8 anni è riservata. Si trovano ricoverati nel reparto di Rianimazione. Per il più grande, che ha riportato un’emorragia cerebrale, si è reso necessario un delicato intervento neurochirurgico. Il secondogenito è stato sottoposto ad un intervento ortopedico a causa della frattura del femore. Il terzo, il più piccolo di 4 anni è intubato e sedato.

Nello stesso punto della strada statale, all’altezza del curvone dello svincolo di Giacalone il 22 giugno hanno perso la vita Selma El Mouakit, 20 anni, e suo nipote di appena 16 mesi Abd Rahim Gharsallah. La madre del piccolo Miriam Janale era alla guida ed è stata trovata con un tasso alcolemico oltre il limite di legge.