Traffico di migranti e centri accoglienza, blitz nel sud Italia: sgominata associazione. 40 condannati per l’emergenza nord Africa

Da indagini si è giunti in Calabria all’arresto di 6 persone per traffico di migranti ed alla condanna di altre 40 per i centri.

Traffico di migranti ed irregolarità nella gestione dei centri di accoglienza: doppia operazione delle forze dell’ordine nelle scorse ore in Calabria. Nel primo caso i carabinieri hanno arrestato sei persone che si occupavano di organizzare l’ingresso illegale dei migranti in Italia; nel secondo la Corte dei Conti ha condannato 40 soggetti ad un risarcimento di oltre 4 milioni di euro.

Partiamo dal blitz del Ros dei carabinieri che ieri ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda). Gli indagati, tutti di nazionalità egiziana, sono accusati di associazione per delinquere finalizzato a procurare l’ingresso illegale di migranti stranieri nel territorio dello Stato italiano.

Le indagini sono partite pochi giorni dopo il tragico naufragio di Steccato di Cutro in cui hanno perso la vita almeno 180 migranti. Il 10 marzo 2023, infatti, in prossimità della costa di Crotone la guardia di finanza e la guardia costiera hanno recuperato un’imbarcazione carica di migranti. Il malandato peschereccio di 20 metri è approvato a Crotone con a bordo 487 migranti di varie nazionalità: 370 pakistani, 85 egiziani e gli altri provenienti da Siria e Afghanistan.

Stando a quanto accertato, l’imbarcazione era partita da Tobruk, in Libia, seguendo una rotta completamente diversa da quella solitamente percorse dai migranti che partono dalla Turchia. I carabinieri hanno quindi ascoltato testimoni e migranti delineando con precisione i contorni di un’organizzazione dedita al traffico di migranti dalle coste egiziane e libiche a quelle italiane. Sono quindi stati individuati gli scafisti, il pilota ed il capitano dell’equipaggio.

Migranti, il caso delle irregolarità nei centri di accoglienza

“Complimenti ai carabinieri per il successo dell’operazione che ha portato all’arresto di sei scafisti egiziani coinvolti in un’organizzazione criminale dedita al traffico di migranti. – ha detto Wanda Ferro, sottosegretario al Ministero dell’Interno – La complessa e impegnativa attività di indagine condotta dai militari è partita dall’arrivo sulle coste crotonesi, pochi giorni dopo la tragedia di Cutro, di una imbarcazione carica di migranti provenienti dalla Libia”.

Come già accennato, sempre in Calabria le indagini della guardia di finanza di Catanzaro hanno portato alla condanna per danno erariale di 40 persone. I tratta di ex amministratori di Enti locali calabresi e di società cooperative ed associazioni di Cosenza, Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria. Secondo la Corte dei Conti si sono susseguite irregolarità negli affidamenti per la gestione dei centri di accoglienza dei migranti nell’ambito della cosiddetta “emergenza nord Africa” tra l’aprile 2011 ed il dicembre 2012. I giudici hanno quindi condannato i soggetti al risarcimento del danno erariale in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per oltre 4,2 milioni di euro.