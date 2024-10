Madre superiora rubava gioielli ex voto dalle parrocchie e li rivendeva, suora 45enne arrestata: aveva anche un conto estero

Una suora di 45 anni, di nazionalità indonesiana, è stata arrestata dai carabinieri: rubava gioielli ex voto dalle parrocchie.

Trafugava gioielli, monili d’oro e di altri metalli preziosi ex voto dalle parrocchie della Diocesi. Accumulava gli oggetti e poi li rivendeva. Furti che le erano valsi già più di 80mila euro che lei stessa aveva trasferito presso un conto estero.

Protagonista in negativo dell’incredibile vicenda è la 45enne indonesiana suor Bernardette. La donna fino a poco tempo fa rivestiva il ruolo di madre superiora. L’ordine è quello della Congregazione dello Spirito Santo presso la curia vescovile di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. I furti sono stati resi possibili grazie al fatto che la religiosa aveva a disposizione le chiavi di accesso ai locali dov’erano custoditi gli ex voto. Gli ammanchi sono stati scoperti dal vescovo della Diocesi, monsignor Sergio Melillo, che ha presentato denuncia.

A seguito di indagini-lampo, coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino hanno eseguito un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di suor Bernardette. La donna è accusata di furto pluriaggravato anche per avere per oggetto beni destinati alla pubblica reverenza e con violenza sulle cose.

L’ordinanza è stato emessa a seguito di convalida del provvedimento di fermo di soggetto indiziato di delitto emesso l’8 ottobre 2024 eseguito sul territorio laziale. La 45enne è infatti ristretta agli agli arresti domiciliari nella residenza della comunità di San Francesco Saverio a San Cesario, in provincia di Roma.

Secondo l’accusa la madre superiora si era impossessata di gioielli d’oro e di argento appartenenti a più parrocchie della diocesi. Tra le parrocchie interessate figurano Santa Maria delle Fratte e Sant’Euplio di Castel Baronia, Santa Maria Assunta in Cielo di Ariano Irpino. E poi San Sossio Baronia, Santa Maria della Neve in Morroni di Bonito, San Nicola Vescovo di Savignano Irpino, San Giovanni Battista di Carife, Madonna del Carmine in Ariano Irpino e San Giovanni Battista in Ariano Irpino.

Suora arrestata: aveva rubato anche una preziosa reliquia

Suor Bernardette aveva anche trafugato una preziosa reliquia di San Nicola di Bari, incastonata in un medaglione. Una parte dei preziosi, recuperata dai carabinieri, è stata rinvenuta nel suo appartamento della Curia vescovile di Ariano. Un’altra si trovava nella sua abitazione in provincia di Roma. Gli investigatori sono riusciti a recuperare soltanto un lingotto in oro, frutto della fusione degli ex voto, sequestrato ad un commerciante della zona. Il denaro ricavato dalla vendita veniva invece trasferito dalla suora su un conto estero a lei intestato.

“Con animo affranto e già ferito dalla scoperta degli ammanchi – ha scritto in una nota il vescovo Mellillo – comprende lo sconcerto e il biasimo del presbiterio e della comunità dei fedeli che la penosa vicenda suscita. Nel contempo, però, sicuro che le trasgressioni dei singoli non possono offuscare l’immagine e la missione della Chiesa. Compresa la Congregazione delle Suore dello Spirito Santo alla quale conferma la stima e la gratitudine spera di superare questo doloroso frangente in comunione con tutti e con la forza della Parola che vivifica i cuori di ognuno ed illumina il corale ed avvincente cammino ecclesiale”.