Francesca Fagnani svela che belva si sente: “Un simpatico Jack Russell, ma…”

Francesca Fagnani è sempre più alla ribalta per il suo Belve, e la conduttrice svela che belva si sente: la risposta è stata inaspettata.

Personaggio dal grandissimo carisma, di recente ha avuto il modo di dimostrarlo con la sua pungente trasmissione.

Nata a Roma il 25 novembre del 1976 si inizia a interessare alla cronaca quando nel 2001 è testimone degli attentati alle Twin Towers a New York dove si trova per uno scambio durante il dottorato che stava effettuando in filologia dantesca. Proprio nella Grande Mela sostiene uno stage presso gli archivi di Rai International. Tornata a Roma lavora come giornalista d’inchiesta al fianco di Giovanni Minoli. Esordisce sul piccolo schermo nel 2006 in Annozero di Michele Santoro.

Dal 2013 al 2019 è stata protagonista dei gruppi editoriali de Il Fatto Quotidiano e La Repubblica affrontando principalmente argomenti legati alla criminalità organizzata. Dal 2018 arriva l’esplosione con Belve sul Nove dove rimane anche l’anno dopo per essere poi ingaggiata col suo format da Rai 2. Giornalista di grande personalità è riuscita a entrare nel cuore degli italiani che cercano sempre informazioni sulla sua vita personale. Molto riservata sappiamo solo della sua relazione con Enrico Mentana, diventa interessante ascoltare le ultime parole che ha rilasciato.

Francesca Fagnani, che belva si sente?

Francesca Fagnani ha l’abitudine di chiedere ai suoi ospiti che tipo di belve si sentono, riprendendo così anche il titolo della sua trasmissione che tornerà in onda su Rai 2 a partire dal mese di novembre. La giornalista era presente con il ruolo di ambassador alla 14esima edizione di Tennis & Friends For Health con un weekend dedicato a salute, sport e divertimento. In questo contesto ha specificato di vedere la prevenzione come la migliore arma per sconfiggere la malattia.

Intervistata dai microfoni di RaiNews24, stavolta è lei a dover affrontare la classica domanda: “Io sono un Jack Russell, un cane simpatico che però se ti prende al polpaccio non molla”. Passa poi a parlare della trasmissione anche se sottolinea di non poter regalare nessuna anticipazione. “Ci siamo, ci siamo, tremate le streghe sono tornate, dal 19 novembre siamo in onda. Siete pronti? Noi sì”.

Non sappiamo ancora quali saranno gli ospiti protagonisti della trasmissione, ma Francesca ci ha abitato a scoop e continui colpi di scena che sicuramente non mancheranno anche nella nuova edizione. Tornando alla giornata dedicata allo sport la Fagnani ha ammesso di essere una grande appassionata, di praticarlo regolarmente, ma di non seguire il tennis, tanto che: “Mi hanno chiesto di arbitrare una partita e ho chiesto se potevo usare le regole della pallavolo che conosco meglio”.