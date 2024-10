Operata al cervello per un tumore prima del parto: come stanno mamma e bimbo

Una donna è stata operata al cervello per un tumore prima del parto. Come stanno la mamma e il bambino? Le ultime notizie.

Presso l’ospedale Molinette di Torino una 36enne è stata sottoposta con successo a un delicatissimo intervento chirurgico con tecniche innovative e di eccellenza.

Sembrava una gravidanza come le altre quando una 36enne di Torino ha scoperto di avere un tumore al cervello. La malattia ha costretto la donna a sottoporsi a un delicato intervento. Pochi mesi dopo ha partorito il bambino che è risultato essere in ottime condizioni di salute. Un lieto fine che ha portato a studiare quanto accaduto da una vasta serie di medici.

Secondo quanto riportato dalla letteratura medica dell’ospedale della Città della Salute di Torino, ci sono alcune particolarità che rendono questo episodio senza nessun precedente in assoluto. Si parte dalla rara e particolare patologia, un tumore della cartilagine che solitamente colpisce le ossa lunghe e che in questo specifico caso invece si è verificato all’interno del cranio e poi l’obbligo di fare l’intervento su una donna in gravidanza.

Operata di tumore al cervello in gravidanza

La paziente era seguita dal reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale Sant’Anna diretto dalla professoressa Chiara Benedetto. I problemi sono insorti al terzo mese di gravidanza quando la donna ha iniziato ad accusare dei disturbi alla vista.

Proprio questi sintomi insoliti hanno portato l’equipe di medici che la seguiva a effettuare degli approfondimenti. Sottoposta a risonanza magnetica, la donna ha scoperto di avere una lesione tumorale di un centimetro e mezzo che si stava sviluppando in parte del cancro e che iniziava a comprimere i nervi in grado di controllare i movimenti degli occhi.

È stato così necessario un intervento neurochirurgico, eseguito con una tecnica mini-invasiva endoscopica. Passando dalle narici l’equipe è arrivata al centro della scatola cranica dove si era andato a sviluppare il condrosarcoma. Durante un’operazione di tre ore, eseguita alle Molinette di Torino dall’equipe di Francesco Zenga e da Federica Penner.

Come stanno mamma e bambino?

Il parto è avvenuto poi successivamente, arrivati alla 38esima settimana, con un cesareo. La mamma sta bene e dovrà proseguire le cure per il tumore. Il bambino pesa 3 kg e 90 g ed è a casa.

Chiara benedetto ha sottolineato: “Sono felice che questa mamma sia riuscita a realizzare quello che era il suo sogno, nonostante una sfida impegnativa da sostenere. Il risultato è stato ottenuto grazie a un lavoro di squadra importante e multidisciplinare”.