Tre morti sul lavoro in sole 24 ore tra Lazio, Liguria e Piemonte: “Troppe persone non sono tornate dalle famiglie”

Solamente oggi in Italia a Roma, Genova e Baldissero Torinese sono morti tre operai sul lavoro: l’ultima vittima nel centro della capitale.

Tre morti sul lavoro in appena 24 ore. L’ultima vittima, in ordine di tempo, è il 48enne nigeriano Peter Isiwele. L’uomo stava effettuando un intervento di manutenzione straordinaria di un ascensore all’interno di un condominio nel centro di Roma.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, alle 15 e 30 circa. Sul posto hanno effettuato un sopralluogo gli ispettori del lavoro, i carabinieri ed il pm di turno della procura di Roma. Intervenuti anche, oltre agli agenti del commissariato Trevi, la polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco. I poliziotti depositeranno nelle prossime ore in Procura una prima informativa.

Insieme a Isiwele, nel palazzo di via delle Vergini, si trovavano altri due operai, tra cui un ragazzo di 16 anni, rimasti feriti. Secondo le prime ricostruzioni improvvisamente sulla cabina si sono sganciate o si sono spezzate le cinghie di ancoraggio e l’ascensore è precipitato per diversi metri. L’impatto è stato fatale per il 48enne, morto sul colpo.

A contattare i soccorsi è stato il capocantiere. L’area è stata posta sotto sequestro. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Sotto la lente degli investigatori, infatti, tutti gli aspetti legati alla sicurezza del cantiere.

Sempre oggi pomeriggio un 81enne a Baldissero Torinese, in Piemonte, è morto schiacciato sotto il proprio trattore che si è ribaltato. Nella da fare per l’uomo che nonostante i soccorsi è deceduto. Sull’episodio stanno indagano i carabinieri della compagnia di Chieri: con ogni probabilità il mezzo è finito in un avvallamento. L’81enne, operaio della Michelin in pensione, si trovava nel terreno dietro casa.

Morti sul lavoro, incidente questa mattina in autostrada

Questa mattina, invece, ha perso la vita Kamal Mziuoira, 30enne di origine marocchina, nel corso di un incidente sulla autostrada A10 tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. L’uomo era a bordo di un camioncino insieme ad un collega quando il mezzo su cui viaggiavano è uscito fuori strada schiantandosi contro un muro in una zona dell’autostrada in cui non sono presenti i cantieri.

I due non avrebbero indossato la cintura di sicurezza. “Un’altra tragedia sul lavoro in Liguria. – ha detto Luca Mestripieri, segretario generale Cisl Liguria – Un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente in autostrada. Non conosciamo ancora la dinamica, che sarà accertata dalle autorità, ma certamente si tratta di un’altra croce nera che si aggiunge alle altre 14 del 2024. In totale 15 persone che non sono tornate alle loro famiglie dopo il turno di lavoro in soli nove mesi e mezzo”.