Bianca Balti e il tumore, la sua battaglia: il taglio e la cicatrice. “Sarà un lungo viaggio”

Bianca Balti sta affrontando il percorso di guarigione contro il tumore. Per sensibilizzare si mostra con taglio e cicatrice in evidenza.

La supermodella continua la sua lotta e cerca di empatizzare con le donne che stanno affrontando la stessa battaglia.

Abbiamo visto una Bianca diversa sui social network per raccontare l’inizio del suo percorso di chemioterapia. La ragazza si è mostrata con i capelli corti ed ha pubblicato l’hashtag #lavitaèbella a conferma del suo “mood” in questo momento. Qualche settimana fa la donna aveva annunciato di essersi operata per un tumore ovarico al terzo stadio, presentandosi in una foto in cui si vedeva l’ampia cicatrice sull’addome per far capire alle donne che non c’è mai da vergognarsi di queste cose.

Sebbene alcuni abbiano accusato la Balti di essere esibizionista e di voler spettacolarizzare il suo male, va detto che la maggior parte del pubblico ha dimostrato di comprendere la sua volontà di violare la privacy per arrivare a chi sta affrontando la sua stessa battaglia. Un periodo in cui il tempo è volato veloce per la supermodella, che appena un mese fa su Instagram sottolineava: “Domenica scorsa mi sono recata al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore al basso ventre era un cancro ovarico al terzo stadio. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranze, risate e forza”.

Bianca Balti e la sua battaglia

Quella di Bianca Balti è una battaglia che la vede, fin da ora, vincitrice morale di un percorso difficile per chiunque. E lo dimostra ancora una volta grazie alle immagini pubblicate su Instagram dove la vediamo con un caschetto all’inizio del percorso chemioterapico che la porterà alla perdita dei capelli.

La donna ha specificato: “Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che ce la farò. Per me, per i miei cari e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prenderne un po’ in prestito perché ne ho un sacco. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza anche attraverso gli ostacoli della vita”.

Su Instagram abbiamo potuto vedere anche le immagini della sua cicatrice che mostrano la sofferenza di un momento davvero difficile da affrontare, ma che Bianca sta attraversando con orgoglio e determinazione. Una cosa recepita dal pubblico che sui social network ha mostrato affetto e grande stima nei confronti della supermodella. Con la speranza che questo sia un viaggio destinato a diventare un ricordo.