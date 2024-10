La mamma di Giorgia Meloni al mercatino di Sora: “Le mie figlie sono sistemate, ecco cosa faccio oggi”

La mamma di Giorgia Meloni riconosciuta al mercatino di Sora: “Le mie figlie sono sistemate oggi ho una passione, ecco quale”.

Quando è diventata presidente del Consiglio è stata l’orgoglio di molte donne perché prima di lei nessuna aveva mai ricoperto questa carica. Della vita privata di Giorgia Meloni sappiamo alcune cose, ma forse non sono abbastanza per chi va oltre la politica, e in quanto donna, la sente vicina anche a livello personale.

Sappiamo che ha una figlia, Ginevra, ha sette anni, e la porta spesso con sé durante le visite ufficiali. La bimba è nata dalla relazione, finita, con Andrea Giambruno, giornalista Mediaset con la quale Giorgia Meloni ora mantiene un rapporto civile per il bene di Ginevra.

Della vita privata della presidente del Consiglio sappiamo anche che non ha mai avuto un buon rapporto con il padre, oggi deceduto. Quest’ultimo ebbe problemi con la legge e lasciò la sua famiglia quando lei e la sorella Arianna erano piccole. La madre invece, si chiama Anna Paratore e di lei, fino a pochi giorni fa si conosceva poco o niente. Domenica scorsa poi, è stata vista in Ciociara e in pochissimi l’hanno riconosciuta.

La mamma di Giorgia Meloni: “Mi dedico alla mia passione”

“Le mie figlie sono sistemate, io faccio le candele”, ha dichiarato la madre di Meloni quando qualcuno ha capito chi fosse e le ha chiesto cosa stesse facendo. Si trovava dietro a una bancarella di candele della Seneca Biotech al mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato in corso a Sora. “Che ci faccio? Ormai sono vecchietta, le figlie sono sistemate, posso dedicarmi alla mia passione: creare candele”.

La notizia arriva dall’Ansa e ha scatenato la curiosità degli elettori di Giorgia Meloni che adesso vogliono sapere tutto sulla donna. Anna si diverte a creare candele artistiche, colorate e profumate che le persone comprano per arredare casa e che vengono accese nelle occasioni speciali. La donna oltre alla figlia premier, ne ha un’altra, Arianna, che guida il tesseramento di Fratelli d’Italia e domenica mattina si trovava al mercatino insieme con il cane Rocco e la sua amica di lunga data Marilena, direttore commerciale della società che produce le candele artistiche.

La signora Anna Paratore stava esponendo le candele di Halloween con gli gnomi portafortuna creati con le sue mani e spiegava ai clienti le caratteristiche dei suoi prodotti. Nel corso della mattinata è arrivato al mercatino anche il sindaco di Sora e presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefano.

Quando gli hanno spiegato chi fosse la signora, l’ha salutata con piacere e invitata a tornare nella sua città. “Abbiamo chiacchierato”, ha raccontato all’Ansa il primo cittadino. “La signora Anna mi ha raccontato che le sue creazioni nascono in casa a Roma, dove trascorre buona parte della giornata. Mi ha detto che alcune di loro sono davvero impegnative e che alla fine le dispiace venderle perché si affeziona a loro”.

Di Stefano ha svelato anche un’altra grande passione della mamma della premier Giorgia Meloni: prima di dedicarsi alle candele, scriveva romanzi. “Mi ha detto che ne ha scritti più di cento, forse centotrenta e li scriveva per diverse case. Ma ora che le figlie sono sistemate – ha detto esattamente così, si può concentrare sulle candele che la rilassano di più”.

Ma cosa pensano Giorgia e Arianna Meloni dell’hobby di mamma Anna: “Non dicono niente, a casa nostra ognuna fa quello che più le piace. Siamo tutte donne libere e se ci sentiamo di fare qualcosa la facciamo”.