Povertà nel mondo, “nessuno fa niente”: i dati allarmanti della Banca Mondiale

La povertà nel mondo registra dati allarmanti e nessuno fa niente. La denuncia della Banca Mondiale: colpisce 692 milioni di persone.

Circa 3,5 miliardi di persone al mondo vivono con meno di 7 euro al giorno e per eliminare la povertà sarà necessario più di un secolo. Secondo la Banca Mondiale, il Covid ha rallentato la crescita e penalizzato le battaglie contro la povertà, al punto che il periodo 2020-2030 potrebbe essere un decennio perso.

La stima è che entro la fine di questo decennio circa il 7,3% della popolazione in tutto il mondo vivrà in una condizione di povertà estrema. “Dopo decenni di progressi, il mondo sta attraversando gravi battute di arresto nella lotta alla povertà”. È la denuncia di Axel van Trotsenburg, direttore generale della Banca Mondiale, che spiega anche come nel mezzo delle crisi che si sovrappongono, l’approccio “business as usual non funzionerà più. È necessario un modello di sviluppo fondamentalmente nuovo se vogliamo migliorare la vita delle persone per proteggere il Pianeta”.

Quasi 700 milioni di persone vivono con meno di 2,5 dollari al giorno e il 44% della popolazione mondiale con meno di 6,85 dollari, limite definito come soglia di povertà nei Paesi emergenti. La Banca Mondiale si auspica che questa soglia possa scendere al 7,3% entro il 2030. Van Trotsenburg ha spiegato che oltre al Covid, hanno influito il rallentamento economico, il debito pubblico elevato, le guerre e gli choc climatici.

La Banca Mondiale: cosa fare per ridurre la povertà

Nonostante un calo leggero delle disuguaglianze di reddito mondiali, il 20% della popolazione patisce forti disparità, soprattutto in America Latina e nell’Africa Sub sahariana. “Per ridurre la povertà è essenziale che i governi aiutino gli agricoltori ad adottare nuove tecnologie, adattate ai rischi climatici, che possano promuovere la prosperità e preservare l’ambiente”. Sono le parole di Indermit Gill, capo economista della Banca Mondiale. “Investimenti costanti in istruzione e sanità producono risultati migliori nella lotta alla povertà e nella promozione della prosperità nei Paesi in via di Sviluppo”.