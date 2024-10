Con 3 euro vince 89 milioni: può capitare anche a te

Con 3 euro vince ben 89 milioni, può capitare anche a te per un successo davvero incredibile e in grado di cambiarti la vita.

6 al Superenalotto centrato a Riva del Garda in provincia di Trento. Si tratta del secondo jackpot di quest’anno dopo i 101,5 milioni del 10 maggio a Napoli.

Dalla nascita del concorso a premi si tratta del jackpot numero 116 e di uno dei premi più importanti vinti con una clamorosa sestina. E intanto è festa nella tabaccheria dove è stato venduto il fortunato cedolino, che si trova precisamente in viale dei Tigli appunto a Riva del Garda in provincia di Trento. E il primo a rimanere senza parole è stato proprio il titolare Paolo Rosà che ha ammesso pensasse fosse uno scherzo.

Spiega: “Ho pensato a uno scherzo. Non ho idea di chi abbia vinto, passa davvero molta gente per il locale”. E se è vero che questo esercizio si chiama “Fortuna”, la fortuna ha baciato una persona che è entrata e ha giocato i soliti tre euro senza sperare in un epilogo così clamoroso. Ora è caccia al vincitore e ci si interroga se sia un residente o un turista visto che sono moltissimi in questa zona.

Superenalotto, vinti 89 milioni di euro a Riva del Garda

1, 23, 44, 45, 47 e 60 con jolly 14 e Superstar 19, sono questi i numeri estratti ieri che hanno permesso a una persona di coronare il sogno di milioni di italiani: la vittoria del Superenalotto. Il successo è stato travolgente e ha permesso di cambiare la vita a una famiglia.

Al momento non sappiamo chi sia il vincitore che non è stato fermato e nemmeno intervistato in merito. E intanto andando a spulciare sul sito del Superenalotto possiamo leggere qualche numero curioso. La vincita più alta di sempre supera i 370 milioni di euro e risale al 16 febbraio del 2023. Il prossimo concorso invece si disputerà domani quando sarà il momento del n.165 con quasi 18 milioni di euro come jackpot.

Numeri che fanno sognare gli italiani che continuano a investire in questo concorso, con l’idea di poter dare una sterzata improvvisa alla propria vita. Ricordando però che lo Stato Italiano specifica sempre di giocare responsabilmente, mostrando anche le percentuali bassissime che portano a una possibilità di vincita davvero esigua. Un mercato che porta un grande guadagno allo Stato, basti pensare, per fare una stima, che nel solo primo semestre del 2023 la raccolta aveva superato il miliardo di euro.