Femminicidio nell’Alessandrino, Patrizia Russo uccisa a coltellate: “Non mi capacito”

Ancora un femminicidio in Italia: Patrizia Russo è stata uccisa dal marito Giovanni Salomone mentre dormiva in casa.

Tragedia all’alba di oggi a Solero, Comune non lontano da Alessandria. Giovanni Salomone di 61 anni ha ucciso sua moglie Patrizia Russo di 53 anni. Il dramma è avvenuto tra le mura domestiche alle ore 5 e 30 circa, in via Cavoli 5. Si tratta del 46esimo femminicidio del 2024.

Salomone ha ucciso la donna con almeno 6 fendenti utilizzando un coltello da cucina. Non ci sarebbe stata alcuna lite tra i coniugi. Il marito, sveglio da un po’, avrebbe colpito la moglie, che invece dormiva in camera da letto, con un coltello da cucina, sferrando più fendenti in diversi punti. Per la donna non ci sarebbe stata dunque alcuna possibilità di difendersi.

Sarebbe stato lo stesso 61enne, a chiamare i carabinieri. Sul posto sono intervenuti militari e soccorsi. Per la vittima, però, vittima non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Marito e moglie erano rientrati ieri sera a Solero dove vivono da un anno circa, dalla Sicilia, regione della quale sono originari, in particolare della provincia di Agrigento. I due hanno due figli, che però non vivono con loro: uno abita a Pisa e uno vive all’estero.

Solero è un piccolo centro di 1700 abitanti a ovest del capoluogo, lungo la statale per Asti, nella zona in cui sorgono due aree industriali. L’uomo ha reso una piena confessione ai carabinieri, che è stata poi ribadita al sostituto procuratore Andrea Trucano a seguito di un lungo interrogatorio durato ore e terminato nel primo pomeriggio. La Procura ha disposto il fermo per omicidio volontario aggravato.

Stando a quanto emerso, Salamone non saprebbe capacitarsi di quanto commesso. Ci sono dubbi, insomma, sul movente che avrebbe spinto il 61enne ad uccidere Patrizia Russo. Salamone è stato portato presso il carcere Cantiello e Gaeta di Alessandria. Nell’abitazione intanto proseguono i rilievi della sezione investigazioni scientifiche dell’Arma. Patrizia Russo ed era insegnante di sostegno alle scuole medie Lucio Ferraris di Solero.

Femminicidio, uccisa Patrizia Russo: “La nostra comunità è sconcertata”

“Erano arrivati dalla Sicilia circa un anno fa, li conoscevo di vista. – ha detto Andrea Toniato, il sindaco di Solero – La nostra comunità è sconcertata. Si spera sempre che notizie come queste non arrivino mai, invece oggi per tutti noi è un giorno difficile. A cominciare dai vicini, con i quali la coppia aveva più contatti, sorpresi e increduli come succede in questi drammatici casi“.

Il parroco don Mario Bianchi ha descritto l’uomo come molto riservato. La donna solare, estroversa, molto credente e apprezzata come professoressa. “Entrambi partecipavano alla messa della domenica. – ha raccontato Bianchi – Dalla Sicilia si erano trasferiti qui per il lavoro di Patrizia ed erano rientrati dall’isola proprio in questi giorni. Siamo rimasti tutti senza parole per quanto successo: marito e moglie erano sempre insieme, entrambi cordiali. Nella notte deve essere accaduto qualcosa di incredibile e imprevedibile”.