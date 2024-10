Liam Payne, mistero sulla morte dell’ex One Direction. L’ultimo post sui social prima di precipitare: cosa sappiamo finora

È mistero sulla morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction. Il 31enne ha scritto un ultimo post sui social prima della scomparsa.

L’artista aveva 31 anni e lascia un figlio di 7 anni avuto con la ex moglie. Sono in corso approfondimenti sull’accaduto, in quanto la vittima è precipitata da un albergo a Buenos Aires, in Argentina.

Il cantante inglese è precipitato dal balcone della camera d’albergo in cui alloggiava a Buenos Aires in Argentina. Si indaga dunque sulle dinamiche che l’hanno portato a questo tragico epilogo. Poco prima dell’addio era stata contattata la polizia con una chiamata d’emergenza dove era stato specificato la presenza di “un uomo aggressivo e sotto effetto di alcol e droghe“.

Sono stati immediati i soccorsi da parte dei sanitari sul posto che però si sono resi subito conto che non c’era la possibilità di salvarlo. Sarà ora l’autopsia a dare qualche informazione in più per scoprire cosa è realmente accaduto. Secondo quanto riferito dalla polizia argentina, pare che gli agenti erano arrivati sul posto, alle 17.11, proprio quando l’uomo sarebbe caduto l’artista.

Alberto Crescenti, direttore del Sade, ha riferito che Payne aveva riportato ferite molto gravi e che non c’era nessuna possibilità di salvarlo. L’uomo era precipitato per quattordici metri e subito gli era stata riscontrata una frattura alla base del cranio. Il quotidiano Clarin svela che gli agenti di polizia avrebbero trovato droghe nella camera d’albergo oltre a danni importanti a mobili e televisore.

L’ultimo post sui social: lascia fidanzata e figlio

Pochi minuti prima della morte, Liam Payne, ha pubblicato su Snapchat, social su cui conta più di un milione di follower, diverse foto insieme alla compagna Kate Cassidy mentre erano in posa di fronte allo specchio. Inoltre aveva postato anche una foto della sua vacanza in Argentina con scritto “Bella giornata qui” accompagnata da un cuore.

Non troppo prima, poi, l’artista aveva pubblicato la foto di una casa in campagna, sottolineando: “Sono felice di aver trascorso un po’ di tempo lontano“. Sono parole che di fatto hanno creato curiosità perché l’artista sembrava piuttosto sereno e non dava idea di poter compiere un gesto forte come alcuni hanno pensato. È allora cosa è successo? L’autopsia ci svelerà ulteriori informazioni.

Voce degli One Direction, il giovane artista aveva costruito la sua fama sia sul talento ma anche sul bel viso pulito che faceva impazzire le più giovani. Una vita movimentata la sua anche a livello sentimentale. Dal 2015 al 2018 aveva vissuto un’intensa storia d’amore con la collega Cheryl Cole che gli aveva permesso di diventare padre il 22 marzo del 2017. Dopo un lungo tira e molla con la modella Maya Henry, e una breve frequentazione con Aliana Mawla, nell’ultimo periodo ha iniziato a frequentare Kate Cassidy.