Roma: un tour tra le migliori caffetterie e pasticcerie del centro

Andare a vivere a Roma significa non solo poter vedere ogni giorno con i propri occhi opere d’arte di inestimabile valore storico e artistico ma anche vivere in una città con un grande tessuto economico e sede di tante università prestigiose e conosciute in tutto il mondo, come ad esempio La Sapienza.

Non a caso, in molti sono alla ricerca di stanze in affitto a Roma per trasferirsi. Purtroppo però tutto questo non è un argomento facile. A Roma, infatti, è sempre più complicato trovare stanze dove poter andare a vivere a causa dell’aumento della richiesta. Per non perdere tempo, è consigliabile affidarsi a dei professionisti oppure consultare apposite piattaforme su cui è possibile trovare stanze in affitto a Roma a ottimi prezzi.

Dopo aver trovato casa, è importante conoscere le caffetterie e locali in cui deliziarsi con ottimi prodotti di pasticceria nel centro città. Vediamone alcuni insieme.

Barnum

Situato nel centro della città, Barnum è un locale molto amato dal pubblico internazionale per la colazione e il brunch, particolarmente frequentato nei fine settimana.

Il suo successo è dato dalla proposta variegata: è possibile scegliere tra caffè, cappuccini, flat white e matcha latte, serviti caldi o freddi a seconda della stagione.

Il menù offre anche piatti salati con uova, bacon, salmone, formaggio, avocado, ecc. ma anche opzioni dolci come pancakes, granola servita con frutta fresca, muffin, tiramisù e plumcake vegani.

Caffè Doria

Un altro locale molto apprezzato da romani e turisti è il Caffè Doria, situato all’interno del prestigioso Palazzo Doria Pamphilj, oggetto di recente ristrutturazione.

Gli spazi interni sono impreziositi dalle repliche delle opere d’arte esposte alle pareti e dalla storica fontana che era già presente quando l’edificio fungeva da scuderia per il palazzo. Inoltre, il locale dispone di un incantevole spazio all’aperto, il chiostro, che offre un angolo di tranquillità nel cuore della città.

Il menù è disponibile sia al bancone che alla carta e include una selezione di dolci monoporzione, sia piccoli che grandi, insieme a proposte al piatto di vario tipo. A questi si aggiunge una carta di cocktail, caffè e tè, per soddisfare ogni palato.

Pasticceria Roscioli

La pasticceria Roscioli è un accogliente locale con un lungo bancone in una sala stretta, dove si può gustare una varietà di dolci e salati preparati in collaborazione con l’adiacente forno.

Tra le specialità ci sono i tipici maritozzi romani, ma anche club sandwich, cornetti, biscotti e fette di torta. Il caffè espresso, preparato con il blend Roscioli arabica specialty, è il protagonista delle colazioni, affiancato da succhi, tè, spremute e cappuccini.

Il locale offre sia la possibilità di fare una sosta veloce al bancone ma anche di rilassarsi all’esterno, godendo dell’atmosfera vivace del quartiere.

Iginio Massari

A marzo 2024 ha aperto a Roma la Galleria Iginio Massari, un’elegante pasticceria e bar situata all’interno della Galleria Alberto Sordi, in Via del Corso.

Offre una vasta selezione di dolci, sia di piccole che medie dimensioni, perfetti per una pausa dolce da gustare sul posto o da portare via. Accanto alla proposta dolciaria, è presente un bancone caffetteria con sfogliati e altre prelibatezze da accompagnare a un caffè di alta qualità.

La sua apertura ha attirato molta attenzione, e ci sono lunghe file soprattutto durante il fine settimana, segno del grande entusiasmo per il ritorno nella Capitale di uno dei maestri pasticceri più noti d’Italia.