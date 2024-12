Customer Service Specialist: chi è, cosa fa

Gli ultimi anni hanno visto l’arrivo e l’evoluzione di nuove professioni, come si può notare osservando gli annunci di lavoro a Catania. Ciò è avvenuto all’interno di un mercato in costante cambiamento, dove la concorrenza tra le varie aziende che operano in uno stesso settore si è fatta davvero molto agguerrita, soprattutto quando si propongono prodotti simili con un prezzo che non si discosta molto. Cos’è che allora può permettere ad una compagnia di imporsi sulle altre, conquistando la clientela?

Tra gli aspetti da tenere in considerazione c’è l’assistenza che si fornisce ai clienti, che possono preferire scegliere un’azienda al posto di un’altra perché sanno di avere accesso ad un buon supporto, in grado di risolvere eventuali problemi o disguidi.

Proprio per questo oggi molte imprese sono alla ricerca di dipendenti nel ruolo di Customer Service Specialist. Se volete saperne di più siete nel posto giusto: non dovete far altro che continuare a leggere.

Chi è il Customer Service Specialist?

Chi è esattamente il Customer Service Specialist? Potremmo definirlo come il professionista che ha il compito di rapportarsi con i clienti per gestire le loro richieste e risolvere i loro problemi. A tutti gli effetti è un punto di incontro tra l’azienda e i consumatori, ed è fondamentale affinché l’esperienza che percepiscono i clienti sia il più possibile positiva.

Non ci sono reali limiti ai settori in cui può essere richiesta la presenza di un Customer Service Specialist. Può essere utile quando si ha a che fare con la vendita e la spedizione di prodotti, ma può avere un ruolo di rilievo anche in quei settori che forniscono servizi, come nel turismo.

Il supporto offerto dal Customer Service Specialist può avvenire tramite diversi canali, dalle chat al telefono, senza dimenticare le email e i social media.

Tra le sue competenze deve esserci l’empatia, essenziale per potersi rapportare con i clienti, soprattutto quando ci sono dei problemi da risolvere. Inoltre, sono necessarie buone capacità comunicative.

Cosa fa il Customer Service Specialist?

Dopo aver approfondito chi è il Customer Service Specialist arriva il momento di illustrare cosa fa nel concreto.

Tra i suoi compiti principali ci sono.

Rispondere alle domande dei clienti , che potrebbero avere dei dubbi sui prodotti e i servizi forniti dalla compagnia per cui si lavora. Ciò significa che il Customer Service Specialist deve avere a disposizione tutte queste informazioni per rispondere in maniera scrupolosa in tempi rapidi;

, che potrebbero avere dei dubbi sui prodotti e i servizi forniti dalla compagnia per cui si lavora. Ciò significa che il Customer Service Specialist deve avere a disposizione tutte queste informazioni per rispondere in maniera scrupolosa in tempi rapidi; Assistenza nella risoluzione di eventuali problemi , dando al cliente le indicazioni per risolvere guasti di vario genere, oltre che ipoteticamente offrire altre soluzioni per garantisce al cliente la massima soddisfazione;

, dando al cliente le indicazioni per risolvere guasti di vario genere, oltre che ipoteticamente offrire altre soluzioni per garantisce al cliente la massima soddisfazione; Gestire i reclami, un compito tutt’altro che semplice, e che richiede una buona dose di pazienza. Spesso chi fa dei reclami potrebbe essere tutt’altro che calmo. Il Customer Service Specialist deve raccogliere le lamentele senza perdere la sua professionalità;

Questi sono i compiti principali, ma non è raro che chi ricopre questo ruolo debba anche occuparsi di realizzare dei report, ad esempio sui feedback ottenuti dai clienti, con lo scopo di migliorare i prodotti e i servizi.