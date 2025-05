Macchine da caffè: il valore del mercato oggi supera i 13 miliardi di euro

Il mercato globale delle macchine da caffè ha raggiunto un valore stimato di 13,20 miliardi di euro, pari a 15,34 miliardi di dollari. Inoltre, in base ai dati ufficiali, mostra una crescita costante che lo porterà a raggiungere quota 17,76 miliardi di euro (ovvero 20,60 miliardi di dollari) entro il 2028. Il tasso annuo di crescita composto, calcolato tra il 2021 e il 2028, si attesta al 4,3%. Un ulteriore dato che conferma un’espansione verticale in uno dei settori più dinamici dell’industria degli elettrodomestici e delle attrezzature da cucina.

I modelli di macchine da caffè più acquistati

Il segmento più rilevante all’interno di tale mercato è rappresentato dalle macchine da caffè a filtro, che detiene la quota maggiore a livello globale. Queste macchine continuano ad avere successo per merito della loro semplicità d’uso, dell’efficienza e del fatto che – grazie alle nuove tecnologie – oggi possono contare su prestazioni superiori rispetto al recente passato. Le innovazioni introdotte nei modelli a filtro e nelle macchine drip, infatti, stanno migliorando la qualità del caffè erogato, pur non raggiungendo ancora il livello di altri modelli.

Il mercato ovviamente include anche le macchine espresso e i modelli a capsule. Le macchine di quest’ultima categoria rientrano nella lista delle più vendute in Italia e in Europa, soprattutto se si considera il comparto domestico. La diffusione delle capsule ha infatti registrato un forte incremento negli ultimi anni, specialmente se si parla delle vendite online. Una macchina caffè capsule possiede diversi vantaggi, tra cui la semplicità e la velocità d’uso, oltre alla possibilità di scegliere tra numerose varietà di miscele. Le capsule stanno diventando un’opzione sempre più diffusa anche nei contesti aziendali delle PMI, per gli stessi motivi. E non si rinuncia mai alla qualità del caffè, che viene sempre garantita dai migliori modelli in circolazione.

Le informazioni sul mercato delle macchine da caffè

L’Europa è attualmente l’area geografica con la quota di mercato maggiore. Questo primato lo si deve alla presenza di alcuni dei principali produttori mondiali, e non solo. Il Vecchio Continente, infatti, può contare su una cultura del caffè particolarmente radicata nelle tradizioni di numerosi paesi, fra cui spicca ovviamente l’Italia. In secondo luogo, l’industria delle macchine da caffè in Europa ha investito cifre notevoli nella ricerca e nello sviluppo, contribuendo in modo sostanziale all’evoluzione delle tecnologie. I produttori hanno inoltre saputo rispondere prontamente alle nuove esigenze dei consumatori, tra cui la sostenibilità ambientale e la personalizzazione dell’esperienza d’uso.

Un fattore che incide sullo sviluppo del mercato è l’evoluzione della domanda nel settore domestico, come già anticipato poco sopra. Le famiglie sono sempre più interessate alle macchine da caffè che permettono di replicare a casa un’esperienza simile a quella del bar, con la possibilità di scegliere tra diverse modalità di estrazione e personalizzazione dell’aroma. Questa tendenza viene rafforzata dalla disponibilità dei modelli smart di ultima generazione, dotati di funzioni digitali e connettività. Il prezzo di queste macchine da caffè, poi, è sceso e oggi risulta accessibile a tutti gli appassionati.