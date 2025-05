Strategie per ridurre i costi dell’assicurazione auto: come trovare offerte low-cost

Rispetto alle compagnie assicurative tradizionali, quelle online tendono generalmente ad avere prezzi più bassi. Il motivo è molto semplice: non servendosi di sedi fisiche, hanno costi operativi ridotti, si servono di processi tecnologici automatizzati e digitalizzati e operano in modalità “direct-to-consumer”, senza intermediari e commissioni. Questo significa che stipulare la polizza auto online garantisce di per sé già un costo minore per gli automobilisti.

Chi però desidera trovare un’assicurazione auto low cost, deve sapere che esistono tutta una serie di strategie per risparmiare ulteriormente.

1. Confrontare le offerte

La prima strategia utile a ottenere una polizza auto su misura e a basso costo è probabilmente anche quella più conosciuta e diffusa (e anche la più scontata): confrontare le offerte delle diverse compagnie servendosi dei comparatori gratuiti che sono disponibili online. Così facendo, è possibile ottenere vari preventivi in pochissimo tempo, da poter paragonare tra loro.

Una volta fatto ciò, a parità di condizioni (massimali, garanzie accessorie, franchigie), si può scegliere consapevolmente e in modo estremamente trasparente quella più vantaggiosa sotto ogni punto di vista.

2. Scegliere le garanzie accessorie

Per assicurare il proprio veicolo è obbligatorio per Legge siglare la RC auto (garanzia Responsabilità Civile che tutela dai danni causati a terzi), ma è anche possibile inserire alcune garanzie accessorie che rendono la copertura superiore. Ad esempio, la polizza furto e incendio, l’assistenza stradale, la Kasko (copre i danni diretti provocati al veicolo in seguito a collisione, urto, uscita di strada e ribaltamento), la cristalli e la copertura da eventi atmosferici.

Queste garanzie extra sono molto utili, ma hanno un costo aggiuntivo. Per riuscire a ottenere una polizza low cost è quindi indispensabile scegliere solo le garanzie realmente utili alle proprie esigenze e abitudini.

3. Approfittare delle offerte

Un’altra strategia per riuscire a siglare un’assicurazione auto low cost è approfittare delle offerte che molte compagnie attivano e offrono.

Ad esempio, lo sconto dedicato a chi stipula la polizza online. Oppure, il prezzo tagliato a chi paga in un’unica soluzione o rinnova in anticipo l’assicurazione auto, quindi prima della sua naturale scadenza. O, ancora, è possibile trovare promozioni stagionali, convenzioni per categorie specifiche e riduzione della spesa per nuovi clienti o automobilisti che assicurano un secondo veicolo nel proprio nucleo familiare.

Il segreto è tenere d’occhio i siti web delle compagnie per riuscire ad approfittare di queste offerte non appena sono disponibili.

Esiste poi anche la possibilità di installare un dispositivo satellitare a bordo del proprio mezzo per ottenere uno sconto immediato significativo, in quanto si aiuta la compagnia a valutare il profilo di rischio in modo più preciso.

4. Classe di merito

Un modo intelligente per pagare meno l’assicurazione auto è mantenere una classe di merito (CU) bassa, evitando incidenti e sinistri. Le compagnie premiano infatti la guida responsabile, con riduzioni importanti sul premio annuale.

Inoltre, per chi è neopatentato o assicura un veicolo per la prima volta, c’è un’opportunità in più: ereditare la classe di merito di un familiare convivente, grazie alla Legge Bersani.