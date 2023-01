Antonella Clerici, il lutto in diretta la sconvolge: “Che profonda tristezza” | I suoi occhi colmi di dolore

La conduttrice, profondamente affranta, si è ritrovata a dover dare la brutta notizia in diretta e, come lei stessa ha scritto, a dover “trovare la parole giuste per annunciare la scomparsa”

Un momento estremamente difficile quello vissuto da Antonella Clerici, che durante la puntata di ‘E’ sempre mezzogiorno’ ha dovuto non solo ricevere la brutta notizia di un lutto, ma anche trovare le parole giuste per comunicarlo ai telespettatori.

Un’altra perdita nel mondo dello spettacolo dopo quella di Claudia Arvati, finalista di The Voice Senior nonché corista per i più grandi big italiani.

In quell’occasione la Clerici ha condiviso un post molto toccante sui social per ricordarla, e lo stesso ha voluto fare per questa grande attrice del cinema italiano di cui ha dovuto annunciare la morte con profondo dispiacere.

Dai suoi occhi, infatti, traspariva tantissima tristezza.

Antonella Clerici, l’annuncio della morte in diretta: “Che profonda tristezza”

La conduttrice aveva appena finito di comunicare una bellissima notizia: quella del trionfo televisivo di The Voice Senior.

La trasmissione, infatti, era riuscita a superare la seguitissima fiction ‘Fosca Innocenti’ con Vanessa Incontrada trasmessa su Canale 5.

“Neanche nelle mie più rosee previsioni potevo immaginare che lo seguivate con così tanto affetto”, aveva detto soddisfatta la conduttrice.

Dopo la pubblicità, però, la Clerici ha dovuto dare una terribile notizia ai suoi telespettatori riguardante un lutto che non ha colpito solo lei, ma tutta l’Italia.

“Noi siamo in diretta e l’Ansa ha appena battuto una notizia, quindi la possiamo dare” – ha esordito la conduttrice -. “Purtroppo è venuta a mancare, volevamo darvi questa brutta notizia. Si tratta di una notizia ufficiale, quindi mi sembra doveroso ricordarla anche con un applauso da parte di tutto il nostro studio. Una grande attrice che davvero ha fatto la storia del cinema”, ha concluso.

L’attrice in questione è Gina Lollobrigida, scomparsa all’età di 95 anni dopo un lungo ricovero dovuto a una caduta che le aveva procurato la rottura del femore.

L’attrice, che non ha mai spesso di far parlare di sé sia per la sua carriera e il suo impegno in politica sia per la sua vita privata, è stata una vera e propria icona del cinema italiano, molto amata anche negli ambienti di Hollywood.

Per questo la sua scomparsa ha segnato moltissimi personaggi famosi come Mara Venier oltre che da tanti fan.

Un messaggio molto toccante è arrivato, in particolare, da un’altra iconica attrice: Sofia Loren.

“Sono profondamente scossa e addolorata, incredula per quanto accaduto”, ha dichiarato all’ANSA.

“Ciao, indimenticabile bersagliera”: il toccante post di Antonella Clerici

Oltre che in diretta la conduttrice ha voluto dedicare un ultimo messaggio alla grande attrice dal suo profilo Instagram, sul quale ha condiviso un bellissimo scatto della Lollobrigida da giovane con un bellissimo messaggio:

“Quanto dispiacere questa mattina nel trovare le parole giuste per annunciare in diretta la tua scomparsa…😪 Ciao Gina, indimenticabile bersagliera al cinema e nella vita!⚘️🙏❤️”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’attrice, i cui funerali avranno luogo giovedì 19 gennaio nella Chiesa degli Artisti a Roma.