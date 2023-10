Concorso per personale amministrativo in vari comuni: è richiesto il diploma e assunzione a tempo indeterminato

Indetto un concorso per il reclutamento di personale amministrativo per diversi comuni con assunzione immediata.

Ci sono all’attivo due diversi concorsi per diplomati che permetteranno di assumere personale sia a tempo determinato che indeterminato, in base al ruolo scelto, da destinare agli enti locali. La domanda di ammissione è già aperta e ci sono requisiti specifici.

Una grande opportunità di carriera e soprattutto di crescita, accedendo ad un ente pubblico che quindi offre concretezza ma anche prospettive future molto interessanti.

Assunzione personale amministrativo: come fare domanda

La Federazione dei Comuni Camposampierese ha aperto la ricerca per varie mansioni all’interno dei comuni locali. Il personale quindi sarà assunto e poi dislocato sul territorio come necessario.

In particolare ci sono due diversi bandi relativi alle rispettive figure:

Istruttori Amministrativi Contabili

Istruttori Tecnici

Ogni comune andrà a stabilire quali sono le ricerche quindi all’atto della domanda si può optare per una sede piuttosto che scegliere per la posizione in generale. Oltre i requisiti di base per i concorsi pubblici quindi assenza di condanne, cittadinanza italiana o residenza, aver assolto obblighi di leva, essere attivi nell’elettorato e non aver subito licenziamenti da lavori nel pubblico, risultano fondamentali:

Diploma di scuola secondaria superiore

Diploma di geometra o perito edile o simile per i tecnici

La selezione si svolgerà con una prova scritta che porterà a una serie di quiz, sotto forma di test, per attestare le competenze in materia del personale e le relative capacità sia sul piano teorico che pratico. Successivamente sarà stilata una graduatoria e il personale convocato in base ad essa quindi in ordine decrescente.

Le domanda devono pervenire entro il 21 ottobre, mediante il sistema di reclutamento ufficiale inPA direttamente online. Coloro che vogliono partecipare, una volta effettuato l’accesso con SPID o CIE, devono andare a compilare la domanda corretto quindi istruttori tecnici o amministrativi contabili. Saranno fatti esami diverse e graduatorie differenti, questo passaggio è molto importante. Alla domanda bisogna allegare: curriculum, pagamento di 10 euro, informazioni e dati personali, documenti.

Le prove dovrebbero essere il 14 novembre, questa è al momento la data fissata ma potrebbe subire variazioni, quini è importante sempre seguire gli aggiornamenti. Importante avere una preparazione generale sia su quelle che sono le materie d’esame dirette e specifiche per la posizione, dal punto di vista tecnico, sia per quelle che sono invece le condizioni generali del tipo di lavoro che si va a effettuare quindi all’interno di un ente pubblico. Si tratterà di quiz a risposta multipla con un punteggio stabilito per domande corrette e non. La prova è unica e nei bandi sono presenti i dettagli per le materie specifiche oggetto d’esame.