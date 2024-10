Padova, muore dopo essere stata travolta dalla motrice di un treno: la vittima è una 12enne ucraina

Incidente ieri a Padova sui binari: dopo diverse ore di agonia è morta in ospedale una 12enne ucraina travolta dalla motrice di un treno.

È morta nella tarda serata di ieri presso l’ospedale di Padova Oleisa Kypriianchuk di 12 anni di origine ucraina, travolta poche ore prima da un treno. La ragazzina stava attraversando i binari in compagnia di alcune amiche. Le indagini avviate sull’accaduto dovranno chiarire se il passaggio a livello fosse chiuso o meno al momento dell’incidente.

La piccola era giunta in condizioni disperate nel nosocomio di Padova intorno alle ore 15. È stata subito ricoverata presso il pronto soccorso di pediatria per politraumatismi. Le sue condizioni erano talmente gravi che il personale sanitario non ha potuto sottoporla ad interventi chirurgici. I medici hanno lottato con tutti i mezzi che avevano per cercare di salvarla. Intorno alle ore 22, dopo diverse ore di agonia, la 12enne ha avuto un arresto cardiaco, risultato fatale.

L’incidente è avvenuto a Padova in via Friburgo, alle ore 13 e 30 circa. Da una prima ricostruzione la 12enne, insieme a delle coetanee, avrebbe attraversato i binari senza accorgersi dell’arrivo del locomotore singolo, senza vagoni attaccati, che l’ha travolta. La piccola era l’ultima del gruppo, e forse per questo non si sarebbe resa conto che non era più possibile oltrepassare la linea senza rischiare l’investimento.

Sul posto, sulla tratta ferroviaria che costeggia la zona industriale di Padova, sono intervenuti gli agenti della polfer ed i carabinieri, oltre ai mezzi di soccorso del Suem i cui sanitari hanno provato a lungo a rianimare Oleisa sul posto. Il macchinista aveva bloccato nel frattempo la motrice. La sua posizione è al vaglio delle autorità ma con ogni probabilità il suo nome verrà iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo come atto dovuto.

A Padova un’altra tragedia dopo i fatti di Piacenza

Sempre ieri un’altra tragedia ha scosso il Paese. A Piacenza Simran Kumar, 14enne di origini indiane, è morta travolta da uno scuolabus. L’incidente è avvenuto subito dopo la fine delle lezioni presso l’istituto superiore Ranieri Marcora. Il mezzo era in attesa nel piazzale antistante la scuola. Anche in questo caso le indagini sono in corso, ma stando alle prime ricostruzioni la 14enne stava salendo sullo scuolabus quando è scivolata. Il mezzo, che forse era già in movimento, ha schiacciato la giovane con le ruote posteriori.

Vani i tentativi di rianimare Simran sul posto. Sulla tragedia è in corso un’inchiesta della polizia municipale. Gli agenti si stanno avvalendo delle testimonianze dei presenti e delle immagini estrapolate da una dash cam montata su un altro autobus nelle vicinanze. L’obiettivo è fare chiarezza ed accertare eventuali responsabilità.