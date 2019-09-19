NewNotizie
Tempi Postmoderni
Aste immobiliari online, perizie e avvisi digitali: come cambia l’accesso al mercato casa
Avvisi di vendita, perizie e documenti consultabili online stanno cambiando il modo in cui gli … Leggi tutto
Hub Affiliations e il suo ecosistema tra i finalisti agli AffPapa iGaming Awards
Hub Affiliations e le realtà che fanno parte del suo ecosistema sono tra i finalisti … Leggi tutto
L’utilità e il funzionamento degli estrusori da laboratorio: ecco la guida
La ricerca sui nuovi materiali utilizza degli strumenti che garantiscono precisione, continuità operativa e capacità … Leggi tutto
Oggi il caffè si paga con la carta di credito: ecco i dati ufficiali
Oggi pagare il caffè con la carta di credito è diventata un’attività quotidiana, del tutto … Leggi tutto
PEC Amministratori: scadenza 31 dicembre, ultimi giorni per mettersi in regola
C’è tempo fino al 31 dicembre 2025 per gli amministratori di società che devono attivare … Leggi tutto
Il dermatologo non si sceglie a pelle! Guida alla scelta del professionista giusto
La scelta del dermatologo è una decisione che richiede riflessione e informazione, non un’impressione superficiale. … Leggi tutto