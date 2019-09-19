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Avvisi di vendita, perizie e documenti consultabili online stanno cambiando il modo in cui gli … Leggi tutto

Curiosità

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Hub Affiliations e le realtà che fanno parte del suo ecosistema sono tra i finalisti … Leggi tutto

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Scienze

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La ricerca sui nuovi materiali utilizza degli strumenti che garantiscono precisione, continuità operativa e capacità … Leggi tutto

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Oggi pagare il caffè con la carta di credito è diventata un’attività quotidiana, del tutto … Leggi tutto

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PEC Amministratori: scadenza 31 dicembre, ultimi giorni per mettersi in regola

C’è tempo fino al 31 dicembre 2025 per gli amministratori di società che devono attivare … Leggi tutto

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Tempi Postmoderni

Il dermatologo non si sceglie a pelle! Guida alla scelta del professionista giusto

La scelta del dermatologo è una decisione che richiede riflessione e informazione, non un’impressione superficiale. … Leggi tutto

Dall’Italia

uomo disperato che guarda fogli e cerchio con scritta june

Manca poco al pagamento dell’Assegno unico di giugno, ma non è per tutti: chi dovrà (ancora) aspettare

macchine in fila al casello

Addio pedaggi autostradali, a breve non si pagheranno più: stop a file e code interminabili

donna che dice stop e auto

Brutte notizie per gli automobilisti italiani, da ottobre queste auto non potranno più circolare: situazione preoccupante

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Amazon pronto a risarcire centinaia d’italiani: la procedura da seguire per ottenere subito il rimborso

persona che preleva al bancomat

Prelievo bancomat, arriva la novità che cambia tutto: se si supera questa cifra si rischia il controllo del fisco

Dal Mondo

sediolino e cintura di sicurezza

Cinture di sicurezza in aereo, attenzione a come s’indossano: se sbagli puoi rischiare una multa salatissima

donna al mare con crema solare sulla spalla e donna spaventata

Al mare la protezione non può mai mancare, ma occhio a quale compri: l’allarme degli esperti lascia di stucco

torre eiffel e rappresentazione di donna seduta sul wc con mal di pancia

Arriva direttamente dalla Francia l’innovazione per dire addio alla stitichezza: la novità che rivoluziona il WC

cartina del mondo e invasione di api

Api che invadono un’intera città: non è uno scenario di un film apocalittico ma ciò che sta accadendo in questa parte del mondo

cartina del mondo e libreria al centro

Non sono semplici librerie, ma dei veri monumenti da non perdere: sono 10 e si trovano sparse in tutto il mondo

Gossip & TV

cast tradimento e donna che piange disperata

Tradimento, tragica morte nelle prossime puntate: addio ad un amato protagonista. Arrivano spoiler drammatici dalla Turchia

nadia nello studio di uomini e donne

Che lavoro fa Nadia Di Donato, la corteggiatrice di Gianmarco a Uomini e Donne?

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Cristina prima di Uomini e donne: com’era la corteggiatrice di Gianmarco senza riflettori

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Paolo Bonolis, spunta un retroscena impensabile sul suo passato: quali sono le sue (vere) origini

teresanna pugliese all'isola dei famosi

Teresanna Pugliese follemente innamorata di Giovanni, marito e padre dei suoi 2 figli: chi è lui e che fa nella vita